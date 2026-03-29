עמית סגל משיב למתקפה מימין: "תתווכחו עם הסרטונים"

הפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם היום סרטון תגובה בעקבות הסערה שעוררו דבריו על הטיפול בפשיעה לאומנית. סגל בחר להתייחס ישירות לביקורת שהופנתה כלפיו בימין והסביר מדוע לדעתו השתיקה מול האירועים ביהודה ושומרון פוגעת קודם כל באינטרס של מדינת ישראל.

"אז בואו נדבר על פשיעה לאומנית יהודית. מי שחושב שהדבר הזה לא קיים, אין לי ויכוח איתו. לך תתווכח עם סרטוני וידאו, לך תתווכח עם תיעודים, לך תתווכח עם חקירות משטרה, לך תתווכח עם הנהגת המתיישבים. מי שאומר יש כזאת אבל לא צריך לטפל בה כי הערבים פוגעים יותר, גם אין לי ויכוח איתו. הרי באמת הרבה יותר מסוכן להיות יהודי מאשר ערבי ביהודה ושומרון. ועדיין זה לא מונע את הצורך בטיפול בתופעה המגונה של שריפה וביזה ולפעמים גם ניסיונות לינץ'". פתח סגל את דבריו.

סגל המשיך והסביר את הנזק המדיני הממשי שנגרם מול ידידיה הקרובים ביותר של ההתיישבות בממשל האמריקני: "לא רק בגלל שזה פגום מוסרית, אלא בגלל שהדבר הזה נזק אדיר למדינת ישראל. סנטור ארצות הברית, מרקו רוביו, הוא ידיד גדול של ההתיישבות, אדם שאת האירועים שלו בארץ עושה בעיר דוד בירושלים למרגלות הר הבית, הוא עצמו מתקשר לנתניהו ואומר לו, 'תקשיב, הדבר הזה חייב להיפסק'. כך גם סגנית נשיא ארצות הברית. כך גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי שכמעט לא יודע שיש ישראל שהיא לא יהודה ושומרון, גם הוא מגנה את הדבר הזה בתוקף ודורש לפעול".

בהמשך ניתח סגל את אוזלת היד של גופי האכיפה מול אותם פורעים: "עכשיו תראו, יש שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה זה שהחבורה הזאת של כמה מאות צעירים פורעים היא כל כך מתוחכמת שמוסדות אכיפת החוק המפוארים של מדינת ישראל לא מצליחים להתמודד איתה. אני כופר בזה בעיקר כי אני רואה את הסרטים, אני רואה את הפשיטה לפעמים בפנים גלויות, זה לא נראה לי כל כך מסובך. האפשרות השנייה זה שמוסדות אכיפת החוק לא רוצים לעצור אותם, ובזה אני פשוט מסרב להאמין. אני מסרב להאמין שבמשטרה ואולי בשב"כ לא מוכנים ולא רוצים לטפל בתופעה".

לסיכום קרא סגל למציאת פתרונות מעשיים כדי לעצור את ההידרדרות: "ולכן נשאלת השאלה, אם זה לא חוסר מוטיבציה ולא תחכום יתר של הפורעים, אז למה זה לא מטופל? והתשובה היא מחסור בכלים. עכשיו, אני ממש לא חסיד של המעצרים המנהליים. אני אפילו סולד מהם ושמחתי שהם בוטלו. אני לא חושב שצריך להפעיל אותם על ישראלים. אדרבה, תנו רעיונות אחרים. אבל דבר אחד אני בטוח: מה שגורם את הנזק האדיר למדינת ישראל זה לא לדבר על התופעה הזאת. זאת התופעה הזאת ואותה צריך למגר".