מבזקים
סרוגים

צה"ל חושף: הרגעים הדרמטיים לפני פתיחת מבצע 'שאגת הארי'

י"א ניסן התשפ"ו
צה"ל חושף: הרגעים הדרמטיים לפני פתיחת מבצע 'שאגת הארי'
הרמטכ"ל עם טכנאי חיל האוויר לפני היציאה למבצע

לפני חודש כוחות צה"ל באוויר, בים וביבשה פתחו במבצע ״שאגת הארי״, מבצע אשר נועד להסיר איום מיידי על מדינת ישראל ולפגוע בתשתיות וביכולות האויב.

הרמטכ"ל אייל זמיר בהערכת מצב עם הכוחות האמריקנים.

בימים שקדמו למבצע ״שאגת הארי״ התקיימה היערכות מבצעית ממוקדת, שכללה הערכות מצב, עדכון מודיעין, אישור תוכניות, הערכות רב-זירתית ותיאום בין-זרועי עד להבשלת התנאים למתן פקודת היציאה.

פקודת המבצע ליציאה למבצע שאגת הארי

המבצע הוצא לפועל על בסיס מודיעין מדויק, תכנון מבצעי סדור ותוך תיאום בין זרועות צה״ל ושיתוף פעולה עם שותפים בינלאומיים בארה"ב.


גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה