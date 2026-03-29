בעקבות שינוי מדיניות בירדן: מאות ישראלים תקועים בעקבה

עקבות שינוי מדיניות פתאומי, חברת ארקיע נאלצת לבטל את טיסותיה מנמל התעופה בעקבה. מאות נוסעים שהיו בדרכם לאירופה ולבנגקוק נתקעו בשטח, וכעת בחברה מודיעים כי חלק מהפעילות תועבר לנמל התעופה בטאבה

מאות נוסעים ישראלים שהיו בדרכם לחופשות באירופה ובבנגקוק מצאו את עצמם הבוקר (ראשון) תקועים וחסרי אונים בנמל התעופה בעקבה, בעקבות החלטה פתאומית של הרשויות בירדן.



חברת התעופה ארקיע נאלצה לבטל את הטיסות המתוכננות "עד להודעה חדשה" עקב שינוי מדיניות ירדני מהיר וללא התראה מוקדמת, וכעת מודיעה כי חלק מפעילות התעופה יועבר לנמל התעופה בטאבה שבמצרים כדי לנסות ולמצוא פתרון לנופשים התקועים.

בהודעה הרשמית והחריגה שהוציאה חברת התעופה, נמסר ללקוחות: "בעקבות שינוי המדיניות המיידי והבלתי צפוי, ובהיעדר אישורים רגולטוריים בזמן אמת, מספר טיסות שתוכננו לצאת מנמל התעופה בעקבה אינן מאושרות להפעלה".



בארקיע מבהירים כי בשל התסבוכת שנוצרה מול הרשויות הירדניות, ידיהם כבולות לחלוטין. "כתוצאה מכך, ארקיע נאלצת לבטל חלק מהטיסות מנמל זה עד להודעה חדשה", סיכמו בחברה.



ארקיע מוסיפה מטוס רחב גוף נוסף לחודשי הקיץ

הביטול המיידי הכה בהלם מאות נוסעים ישראלים שכבר הגיעו לטרמינל הירדני והמתינו לעלייה למטוס לעבר יעדים פופולריים ברחבי אירופה ולטיסות ארוכות טווח לבנגקוק שבתאילנד. נמל התעופה בעקבה הפך לאחרונה לנקודת יציאה מבוקשת עבור ישראלים המחפשים חלופות תעופה נוחות, אך כעת הנתיב נחסם.



בעקבות המשבר, בארקיע נערכים לוגיסטית להעברת חלק מטיסות ההמשך והפעילות התעופתית לנמל התעופה בטאבה, בניסיון לחלץ את הנוסעים ולצמצם את הפגיעה בחופשות