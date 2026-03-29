מוזיאון ביום לימי מלחמה: גבעת התחמושת

מוזיאון ביום לימי מלחמה והפעם בגבעת התחמושת, "גן ירושלים" ושביל "מחומה לתקומה" בחזית האתר.

הגן, הינו עוגן ומאמץ בן שנים, שעיקרו שדרוג משמעותי של אמצעי הצגת והטמעת חווית התוכן והמורשת באתר המורשת הלאומי של גבעת התחמושת.

וכך, חזית גבעת התחמושת נעטפה בגן מוריק עצום מימדים ומגודר הכולל לאורכו סדרת לוחות מידע ותמונות מרהיבות.

הלוחות, הכתובים בשלוש שפות (עברית, ערבית ואנגלית), מספרים את סיפורה של ירושלים בעת החדשה, למין היציאה מהחומות לפני כ-200 שנה ועד לחזרתם של משחררי העיר אל החומות במלחמת ששת הימים.

הלוחות, יוצרים הקשר ופתיח היסטורי ותרבותי, חשוב מעין כמוהו, לביקור באתר גבעת התחמושת ולהבנת חשיבות המערכה ותוצאותיה.

אלו למעשה לוחות המספרים את סיפורה של שרשרת דורות רציפה, אמיצה ונחושה שאינה מתנתקת או מוותרת על ירושלים, סיפורה של מסכת התיישבות לאורך דורות המגיעה לשיאה ההיסטורי במהלך 19 השנים של ניסיון לשוב אליה, פרק חשוב שמתנהל למין הקמת המדינה ועד לאיחודה של העיר במלחמת ששת הימים.

בצל המלחמה: פעילויות באתר מורשת לאומי גבעת התחמושת

וגם לפסח. אתר מורשת לאומי גבעת התחמושת פותח את שעריו בחול המועד פסח, ומזמין אתכם לקחת פסק זמן עם פעילות הפוגה לכל המשפחה המחברת בין עבר, הווה ועתיד.

במסגרת הביקור תוכלו להנות מסיור במוזיאון ששת הימים, סיורי מורשת והדרכות מרתקות לכל המשפחה בין התעלות והבונקרים, מיצג עוצמתי "ובליבה חומה", סדנאות יצירה בסימן חירות ומפגשים עוצמתיים עם גיבורי המלחמה.

חול המועד פסח 05-07/04 בין השעות 9:00-17:00.הכניסה תתקיים בקבוצות של עד 50 מבקרים.

ההתכנסות יכולה להשתנות בהתאם להוראות פיקוד העורף

השימוש במדיה המוצגת בכתבה זו נעשה בהתאם לסעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. בעלי הזכויות מוזמנים לפנות אלינו באמצעות המייל: desk@bhol.co.il