דיווח מדאיג: זה מספר הטילים שנותרו לאיראן

לאחר כחודש של מלחמה עצימה של ארה"ב וישראל נגד איראן, דווח היום (ראשון) בניו יורק טיימס, כי למעצמה האיראנית נותרו אלפי כטב"מים מסוג "שאהד", ומאות טילים בליסטיים.

מנגד, שבוע אחרי פתיחת מבצע 'עם כלביא', בישראל העריכו כי במכת הפתיחה, בו חוסלו חמינאי ויועצו, הושמדו למעלה מכ-70 אחוזים של הטילים והמשגרים. כלומר, לאיראן נותרו רק 30% מהטילים מאז תחילת המבצע.

שלשום דווח ברויטרס כי ארה"ב יכולה לקבוע בוודאות שכשליש מארסנל הטילים האיראניים הושמד.

לפי הדיווח, לצד שליש הארסנל שהושמד במלחמה, שליש נוסף ככל הנראה נפגע, ניזוק או נקבר בהריסות מתחת לאדמה. עם זאת, מצבם של הטילים הללו לא ברור או מאומת בשלב זה.

גורם המעורה במודיעין האמריקני אמר כי המודיעין דומה בנוגע ליכולות הכטב"מים של איראן, כשיש מידע כי שליש מהם הושמדו בוודאות.

כאמור, הערכות המודיעין סותרות את דבריו של הנשיא טראמפ על כמות הטילים שנותרו לאיראן. רק אתמול טראמפ אמר כי עד כה הושמד 90 אחוז ממלאי הטילים של איראן, כשלדבריו"הם הובסו ואין להם איך לחזור מזה. אנחנו נעים בחופשיות מעל הערים והעיירות שלהם ונהרוס את כל הטילים והכטב"מים שהם מייצרים".