ביצים או חרוזים? המשימה ששיגעה את הזוגות ב"מירוץ למיליון"

מאי ואיתי התחילו משימה והחליטו להחליף, אבל באמצע שינו את דעתם שוב אחרי שכל הפער שצברו - נעלם. ואז הם קיבלו עזרה מאיתי ועמרי, כששאר הזוגות עדיין תקועים באותו המקום. סיקור "המירוץ למיליון"

לקלוע ביצים או להשחיל מאות חרוזים? זו המשימה עליה התלבטו הזוגות ב"מירוץ למיליון".

אחרי שמאי ואיתי התחילו בביצים, הם החליפו לחרוזים - ואז שוב חזרו לביצים. כשהייאוש כבר תקף את איתי, הם קיבלו עזרה ממקום לא צפוי - איתי ועמרי. אחרי שבפרק הקודם עזרו להם במשימה אחרת, הם החזירו להם טובה.

באמצע הפרק תום וסמנתה התקרבו לנקודת שבירה, וכמעט ויתרו במשימה שבה נאלצו לקפוץ על אבנים בנחל. אבל אחרי ניסיונות רבים וטובים הם הצליחו אותה ומהר מאוד חזרו למשחק. גם ספיר וספיר נתקעו שם הרבה זמן, אבל לבסוף צלחו אותה.

רוב הזוגות בחרו במשימת השחלת החרוזים, כי בקליעת הביצים אחד מהם היה צריך לעמוד ולספוג את הביצים שנשברות. תענוג שרובם רצו לוותר עליו. אלא שמבחינת מהירות - זו הייתה המשימה היותר עדיפה.

איתי ועמרי נמצאים במקום הראשון, ואחריהם כנראה מאי ואיתי. המשימה האחרונה שלהם תהיה משימת "הריקוד הגיאורגי". במהלכה הם יאלצו ללמוד ריקוד עם מסובך, שבו ייאלצו להשתמש ביכולות רבות.

האם אחרי המשימה הזו איתי ועמרי עדיין יובילו? או שזוג אחר יעקוף אותם? כל זאת ועוד נדע בפרק הבא.