מהחרמון הסורי לדרום לבנון: יחידת האלפיניסטים הצטרפה ללחימה

צה"ל חושף לראשונה את פעילות יחידת האלפניסטים הפועלת בחרמון הסורי והצטרפה לפעילות בקום לבנון. הכוחות פעלו לאיתור וסיכול פעולות הטרור של ארגוני הטרור תוך פעילות בתנאים קשים והרררים

לראשונה בלחימה , צה"ל חושף את פעילות תיעוד מפעילות כוחות יחידת האלפיניסטים מהחרמון הסורי לדרום לבנון.

לוחמי יחידת האלפינסטים, בפיקוד חטיבת ׳ההרים׳ (810), השלימו מבצע ייעודי לסיכול ניסיונות ההתבססות של ארגוני טרור במרחב גבול לבנון.

במסגרת המבצע, הכוחות פעלו בשטח מורכב והררי וחצו בטיפוס בשלג מהחרמון הסורי אל מרחב הר דב שבדרום לבנון במטרה לסרוק את השטח, לאסוף מודיעין ולאתר תשתיות טרור של ארגוני הטרור במרחב. כל הפעילות נעשתה באמצעות הכלים הייחודיים של יחידת הקומנדו ההררית.

מדובר צה"ל נמסר: כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.