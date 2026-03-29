בדקה ה-90: הקואליציה תנסה להעביר היום את תקציב 2026

ברגע האחרון, יומיים לפני הדדליין החוקי, הקואליציה תעביר היום את התקציב. הלו"ז המלא

תקציב המדינה לשנת 2026 צפוי לעבור היום (ראשון) במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. עדיין יתכנו ניפוחי שריר של הרגע האחרון מצד מפלגות הקואליציה במטרה לקבל עוד תקציבים למשרדי הממשלה השונים, אך כרגע לא צפויים להיות הפתעות של הרגע האחרון.

באופוזיציה ינסו כמובן להכשיל את העברת התקציב ומתכננים "פיליבסטר" ארוך במטרה להתיש את הקואליציה ולגרום לבלבול ובלאגן במהלך ההצבעות.

כזכור, לפי החוק הקואליציה צריכה להעביר את התקציב עד יום שלישי הקרוב, ה-31.3 אחרת הכנסת מתפזרת אוטומטית ויוצאים לבחירות.

זה הלו״ז הצפוי של אישור התקציב היום בכנסת: 09:30 פתיחת המליאה והצגת התקציב על ידי יו״ר ועדת הכספים ח״כ חנוך מילביצקי ויושבי ראש הוועדות שיש להם פרקים בחוק הסדרים.

09:30-20:30 פיליבסטר של האופוזיציה.

20:30 סיכום התקציב - שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד ויו״ר ועדת הכספים מילביצקי.

21:15 צפי תחילת הצבעות.

02:00 לפנות בוקר ביום שני - צפי סיום הצבעות.