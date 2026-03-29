נפילת טילים בגליל העליון: נזק נגרם במקום, כוחות בשטח

לפני זמן קצר דווח על נפילת חלקי אמצעי לחימה באזור הגליל העליון, שהובילה לנזק במקום אך למרבה המזל ללא נפגעים בגוף. כוחות משטרה, לוחמי מג"ב וחבלנים הוזנקו מיד לזירה ופועלים כעת להסרת סיכונים נוספים ולשמירה על ביטחון התושבים באזור.

שוטרי המחוז הצפוני נמצאים ברגעים אלו בשטח וסורקים את זירת הנפילה באופן יסודי. חבלני משטרת ישראל מטפלים בשרידי האמל"ח והיירוטים כדי לוודא שאין סכנת פיצוץ משנית שעלולה לסכן עוברי אורח.





רסיסי הרקטה צילום: דוברות המשטרה

בעקבות האירוע, במשטרה מחדדים את ההנחיות מצילות החיים לציבור הרחב. התושבים מתבקשים לגלות אחריות, לא להגיע לאתרי הנפילות ואזורי ההרס, ולהימנע מכל מגע עם חלקי יירוט או שרידי טילים שעלולים להכיל חומר נפץ פעיל.





זעקות נשמעו הלילה בקריית שמונה והסביבה בשל ירי של רקטות וחדירת כטב"ם מלבנון. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים, ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

מאוחר יותר, מטח רקטות שוגר מלבנון לעבר זכרון יעקב, יקנעם ויישובים נוספים בדרום הכרמל ובצפון ואדי ערה. רוב הרקטות יורטו וחלקן נפל בשטח פתוח. לא ידוע על נפגעים או נזק משמעותי.



