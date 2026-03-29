מומחה לאיראן מעריך: "לצערי זה לא יקרה"

ד"ר רז צימט, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, התראיין הבוקר (ראשון) ברדיו 103fm וטען כי אין סיכוי שחמינאי הבן יניף דגל לבן ויכנע.

בדבריו הוא אמר: "יכול להיות שהם יסכימו לוויתרים בתחום הגרעיני, אבל מי שרואה את מוג'תבא יוצא מהבונקר ומניף דגל לבן - זה לא תרחיש שיקרה".

עוד הוא ציין כי "האיראנים לא מאמינים לטראמפ כי ישראל וארצות הברית כבר תקפו אותם במהלכו של משא ומתן. הם גם נערכים לקראת אפשרות של הסלמה. הם מאמינים שטראמפ יסלים את התקיפה. מבחינתם צריך להתנהל כאשר זו האופציה שקיימת כרגע".

לסיום הוא הוסיף: "ההערכה באיראן, ויכול להיות שהיא שגויה, היא שגם אם הולכים להסלמה זה עדיין לא אומר שהם צריכים להיכנע. גם להם יש אפשרויות הסלמה, וראינו מה הם עשו ביומיים האחרונים במתקני תשתית בבחריין למשל - אנרגיה תמורת אנרגיה. תרחיש של פעולה קרקעית הוא אמנם בעייתי, אבל הם יכולים לפגוע בכוחות אמריקנים בשטח, וגם אם תהיה השתלטות על האי חארג הם ירצו לפגע בכוחות שיגיעו, ותהיה להם יכולת להסב נזקים לכלכלה העולמית ולמדינות באזור".