גיבוי מפתיע לזיו אגמון: "אף פעם לא הרגשתי ממנו גזענות"

דובר הליכוד גיא לוי, התייחס הבוקר (ראשון) ברדיו 103fm לסערת זיו אגמון, ובאופן מפתיע הגן עליו.
בדבריו הוא אמר: "הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו זה שהרגשתי ממנו איזה ניצוץ או גוון של גזענות כלפיי או כלפיי מישהו אחר ואני לא מישהו שהמזרחיות שלו מוסתרת. הוא אמר שהדברים נאמרו בבדיחות הדעת, יצאו מהקשרם. מפחיד לראות בתקשורת איך בן אדם ביום אחד יכול להפוך לאיש הכי שנוא במדינה".
בנוסף, התייחס לוי לטענות לפיהן נתניהו קיבל התראה מצרית שבועיים לפני טבח ה-7 באוקטובר, ואמר: "ראש הממשלה דיבר איתי, הוא אמר שזה פייק מוחלט, לא היה ולא נברא מהיום הראשון. קישקוש, אין לזה שום בסיס. לוקחים שמועה מלפני שנתיים שיש לה אפס בדל ריאיות, מאז לא הביאו שום דבר שתומך בדבר הזה".
נזכיר כי על פי החשיפה של עמית סגל, אגמון הוקלט כשהוא אומר: "לא טוב שפתחו את מרוקו לתיירות ישראלית, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף". "(ניסים) ואטורי זה בבון, (אלי) רביבו – מרוקאי מפגר. לא ברור איך האנשים האלה נבחרים לכנסת. אלי דלל – כלומניק. מי היה מכיר את האנשים האלה? איזה בבונים. חבל שאי אפשר לשריין את כל הרשימה ולגמור את הפריימריז". על יאיר ושרה נתניהו אמר: "כשאמסלם אמר שהמפגינים הם עם רולקס, למה הוא שכח לומר שאשת ראש הממשלה עם תיק ש דיור ששווה כמו רולקס". גם כלפיי נתניהו התבטא אגמון באכזריות: "ביבי התעלף בבית כנסת בכיפור. למה לעזאזל לפיד לא מנגן על זה שהוא כבר זקן ואנחנו צריכים מנהיג לטווח ארוך?"
נזכיר כי על פי החשיפה של עמית סגל, אגמון הוקלט כשהוא אומר: "לא טוב שפתחו את מרוקו לתיירות ישראלית, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף".
"(ניסים) ואטורי זה בבון, (אלי) רביבו – מרוקאי מפגר. לא ברור איך האנשים האלה נבחרים לכנסת. אלי דלל – כלומניק. מי היה מכיר את האנשים האלה? איזה בבונים. חבל שאי אפשר לשריין את כל הרשימה ולגמור את הפריימריז".
על יאיר ושרה נתניהו אמר: "כשאמסלם אמר שהמפגינים הם עם רולקס, למה הוא שכח לומר שאשת ראש הממשלה עם תיק ש דיור ששווה כמו רולקס".
גם כלפיי נתניהו התבטא אגמון באכזריות: "ביבי התעלף בבית כנסת בכיפור. למה לעזאזל לפיד לא מנגן על זה שהוא כבר זקן ואנחנו צריכים מנהיג לטווח ארוך?"
