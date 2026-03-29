גיבוי מפתיע לזיו אגמון: "אף פעם לא הרגשתי ממנו גזענות"

זיו אגמון, דוברו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, שהתפטר לאחר החשיפה של עמית סגל על ציטוטי ואמירותיו השערורייתיות - מקבל גיבוי ממקור לא צפוי

דובר הליכוד גיא לוי, התייחס הבוקר (ראשון) ברדיו 103fm לסערת זיו אגמון, ובאופן מפתיע הגן עליו.

בדבריו הוא אמר: "הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו זה שהרגשתי ממנו איזה ניצוץ או גוון של גזענות כלפיי או כלפיי מישהו אחר ואני לא מישהו שהמזרחיות שלו מוסתרת. הוא אמר שהדברים נאמרו בבדיחות הדעת, יצאו מהקשרם. מפחיד לראות בתקשורת איך בן אדם ביום אחד יכול להפוך לאיש הכי שנוא במדינה".

בנוסף, התייחס לוי לטענות לפיהן נתניהו קיבל התראה מצרית שבועיים לפני טבח ה-7 באוקטובר, ואמר: "ראש הממשלה דיבר איתי, הוא אמר שזה פייק מוחלט, לא היה ולא נברא מהיום הראשון. קישקוש, אין לזה שום בסיס. לוקחים שמועה מלפני שנתיים שיש לה אפס בדל ריאיות, מאז לא הביאו שום דבר שתומך בדבר הזה".