קורע לב: הידרדרות במצבה של הילדה שהתמוטטה בדרך לממ"ד

משפחתה של אסתר הדסה שהתמוטטה בדרך לממ"ד, מעדכנת על הידרדרות במצה ומבקשת להרבות בתפילות לרפואתה

י"א ניסן התשפ"ו
קורע לב: הידרדרות במצבה של הילדה שהתמוטטה בדרך לממ"ד
בית החולים רמב"ם צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א
לאחר שהתעוררה ביום חמישי, אמש (שבת) משפחתה של אסתר, הילדה החב"דית שהתמוטטה בדרך לממ"ד, מדווחת על הידרדרות נוספת במצבה.


קרובת משפחתה שיתפה: "אסתר הדסה בת חיה מושקא‏ עברה עוד אירועים לבביים במשך השבת ועוד החייאה,‏העבירו אותה במסוק לרמב״ם, ‏זקוקה לתפילות".

משפחתה מבקשת להרבות בתפילה עבור אסתר הדסה בת חיה מושקא לאה לרפואה שלמה.

בית חולים רמב"ם צפת ממ"ד

