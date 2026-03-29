במהלך הלילה: הצפון תחת אש חיזבאללה; ירי טילים מאיראן לדרום

אזעקות נשמעו הלילה (ראשון) בקריית שמונה והסביבה בשל ירי של רקטות וחדירת כטב"ם מלבנון. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים, ניתן לצאת מהמרחב המוגן.





מאוחר יותר, מטח רקטות שוגר מלבנון לעבר זכרון יעקב, יקנעם ויישובים נוספים בדרום הכרמל ובצפון ואדי ערה. רוב הרקטות יורטו וחלקן נפל בשטח פתוח. לא ידוע על נפגעים או נזק משמעותי.

בנוסף, בשעה 1:50 בלילה, עקות הופעלו ביישובים רבים בשפלה ובדרום בשל שיגורים מאיראן. בין היתר, הופעלו אזעקות באשדוד, בבאר שבע, בקריית מלאכי, אשקלון וחלק מיישובי עוטף עזה. השיגורים נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים.



בהמשך, בשעה 5:22 טיל ששוגר מאיראן יורט מעל דימונה. אזעקות הופעלו ברחבי הדרום ובאזור ים המלח. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים. לא היו נפגעים או נזק.

