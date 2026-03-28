שמים אדומים באיראן: צה"ל תקף מטרות באזור פרצ'ין

מבצע שאגת הארי היום ה-29. צה"ל המשיך הערב את פעילותו נגד תשתיות הטרור של איראן, כשלפי דיווחים במדינה תקפו מטוסי חיל האוויר יעדים באזור פרצ'ין שבאיראן.

לפי הדיווחים באיראן, נשמעו פיצוצים עזים בפרצ'ין, אזור בו נמצאים מתקנים צבאיים ותעשיות ביטחוניות מהחשובות באיראן, וחלקם נחשבים למרכזיים בפרויקט הגרעין והטילים של הרפובליקה האיסלאמית.

תקיפות חיל האוויר בפרצ'ין

דובר צה"ל כדרכו, מחכה עם הדיווחים על תקיפות מספר שעות (ולפעמים יממה) כדי לוודא שכל המעורבים חזרו בשלום.

לאחר הפרסום מסר דובר צה"ל: בפעם השלישית היום: צה"ל השלים גל תקיפות נרחב ברחבי טהרן.

צה"ל השלים לפני זמן קצר גל תקיפות נרחב לעבר עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן, פרטים נוספים בהמשך".

משמידים את התעשיות הצבאיות האיראניות

בימים האחרונים חזר צה"ל לתקוף באיראן את התעשיות הצבאיות והתעשיות שמלוות את התעשיות הצבאיות, כדי למנוע את שיקום היכולות של איראן, במקרה של הפסקת אש.

על רקע הדיווחים על מגעים בין איראן לארה"ב בישראל מנסים לפגוע כמה שיותר בתעשיית הטרור האיראנית ולכן היעדים בימים האחרונים היו מפעלי חומר נפץ ומפעלי הפלדה - ענף הייצור השני של איראן אחרי נפט וגז.

גם אם הפסקת האש תוכרז מחר או בימים הקרובים, ישראל מנסה להכות באיראן גם בתעשייה הצבאית וגם בכיס באופן שלא יאפשר שיקום כלכלי וצבאי ביום שאחרי המלחמה.