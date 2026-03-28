אחרי שהדובר של נתניהו פוטר; גם המחליפה בהתבטאויות גזעניות

לשכת ראש הממשלה החליפה את זיו אגמון שהתפטר בגלל הודעות גזעניות בטל גלבוע - צמחונית קיצונית, שכתבה הודעות גזעניות על רוסים, אתיופים, להטב"ים וקרניבורים

לשכת ראש הממשלה בעוד פארסה. אחרי שדובר ראש הממשלה וממלא מקום ראש הסגל זיו אגמון נאלץ להתפטר בגלל התבטאויות גזעניות, גם המחליפה שלו בעייתית לא פחות.

כתבת חדשות 12 דפנה ליאל, פרסמה הערב התבטאויות גזעניות מצד טל גלבוע - יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, שמיועדת לתפקיד דוברת ראש הממשלה.

לגלבוע, צמחונית קיצונית, כתב בעבר נגד רוסים, להטב"ים ואוכלי בשר (קרניבורים). באחד המקרים סירבה לסייע לילד חולה סרטן בן 8 בנימוק - ״קרניסט שמת - פחות סבל״

זה מינוי פסול מהיסוד

ראש האופוזיציה יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר לפיד הגיב: "ראש הממשלה החליף גזען נגד מרוקאים בגזענית נגד רוסים. לאמירות כאלה אין שום מקום במדינת ישראל ב-2026 ובטח שלא בלשכת ראש הממשלה. זה מינוי פסול מהיסוד".

נזכיר כי בשבוע שעבר חשף עמית סגל שלל התכתבויות מביכות של דובר ראש הממשלה זיו אגמון בהם כינה ח"כים בליכוד "מרוקאים בבונים", תקף את הנהנתנות של שרה נתניהו ואף הגדיל לעשות ותהה על האזהרה המצרית לנתניהו שבוע לפני טבח ה-7.10.

בעקבות הדברים התפטר אגמון ומסר כי הדברים עוותו. ביום שישי מסר הבהרה נוספת לפיה בנוגע לאזהרה המצרית, הוא היה אז מחוץ ללשכה ולא ידע כי מדובר במידע שהתברר כפייק ניוז.