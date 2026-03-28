הפעם מאיראן: התרעות בדרום בעקבות זיהוי שיגורים

י' ניסן התשפ"ו
יירוטים אילוסטרציה צילום: (דוד כהן/פלאש90)

אזעקות הופעלו הערב (מוצאי שבת) בדרום בעקבות שיגורים מאיראן, במקביל הופעלו אזעקות בצפון בעקבות ירי של חיזבאללה מלבנון

ביממה הנוכחית מלבנון נורו 250 וחצו 23 ומאיראן נורו כ- 40 וחצו 10. משעות הבוקר ועד עכשיו, מלבנון חצו 5 ומאיראן 6.

התרעות אזעקות

