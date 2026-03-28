בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף המעודכנות

בתום הערכת מצב ביטחונית שנערכה הערב, הודיע פיקוד העורף על הארכת תוקפן של הנחיות ההתגוננות. המדיניות, שהייתה אמורה להסתיים הערב (מוצאי שבת), תישאר בתוקפה המלא עד ליום שני, ה-30.03.2026, בשעה 20:00.
משמעות ההחלטה היא המשך המגבלות על מערכת החינוך וההתקהלויות ברוב חלקי הארץ, תוך חלוקה לאזורי סיכון.
אזורי קו העימות, המרכז והדרום: לימודים מבוטלים
באזורים שנצבעו בכתום כהה – הכוללים את קו העימות, גולן צפון ודרום (ביישובים נבחרים), גליל עליון, המפרץ, העמקים, השרון, דן, ירושלים, השפלה, עוטף עזה, מרכז ודרום הנגב ואילת – תקפות ההנחיות הבאות:
פעילויות חינוכיות: אין לקיים פעילויות חינוכיות.
התקהלויות ושירותים: ניתן לקיים התקהלות של עד 50 אנשים בלבד, ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילות רק במקום שבו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן המוגדר.
אזורי יהודה, שומרון והגליל התחתון: מגבלות חלקיות
באזורים שנצבעו בצהוב – ביניהם שומרון, יהודה, שפלת יהודה (למעט בית שמש), גליל תחתון ובקעת בית שאן – ההנחיות מקלות מעט יותר:
פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
התקהלויות ושירותים: בשטח פתוח – עד 50 אנשים. במבנה – עד 100 אנשים, בכפוף לזמינות מרחב מוגן.
מקומות עבודה: פעילות רגילה בכפוף להגעה למרחב מוגן תקני.
חשוב לציין: חופי הרחצה בכל רחבי הארץ נותרים סגורים לציבור בשלב זה בהתאם להנחיות המצילות חיים.
בפיקוד העורף מדגישים כי יש להמשיך ולהישמע להוראות: עם קבלת התרעה, יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו 10 דקות. למידע מפורט על כל יישוב ויישוב, ניתן להיכנס לפורטל החירום הלאומי בכתובת oref.org.il.
