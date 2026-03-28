השירות המטאורולוגי: עדכון חשוב לשבוע הקרוב ולפסח

השירות המטאורולוגי מסכם את סוף השבוע האחרון, ומעניק הצצה למה שצפוי לקרות בימים הקרובים כולל חג פסח.

על פי השירות המטאורולוגי, השיטפונות הנרחבים שחווינו בדרום בימים רביעי וחמישי מאחורינו, ולאחר שבת עם מזג אוויר נוח וגשמים מקומיים ביום ראשון, מערכת חדשה של מזג אוויר פעיל וגשום בדרך אלינו, והיא תגיע כבר בערב החג ותימשך גם במהלך חג הפסח.

ביום רביעי, ערב פסח, יתחזקו הרוחות ויגיעו לשיאן בשעות הערב, עם משבים בעוצמה של 80–90 קמ״ש, בעיקר בדרום הארץ ובהרים. הרוחות הדרומיות הללו יביאו עמן אובך, ובנגב אף יתחוללו סופות אבק. האובך יגיע אלינו בעיתוי מיוחד, ממש בערב הפסח בעת ההכנות והניקיונות לחג.

בלילה שבין רביעי לחמישי יצטרף גם הגשם, והוא ירד בכל רחבי הארץ, מאילת בדרום ועד גבול הצפון. הגשמים יימשכו גם במהלך יום חמישי ויתמקדו בדרום הארץ, עם צפי ממשי לשיטפונות ושיבושים בדרכים באזורים רבים בדרום במהלך חמישי.

מזג האוויר הבלתי יציב שצפוי לפקוד אותנו במהלך חג הפסח הוא תוצאה של סערה גדולה ונדירה לעונה, שצפויה להשפיע על אזורים נרחבים בים התיכון, בין איטליה ליוון. הסערה, שתקבל מאפיינים של ״מדיקאן״ של ממש (מעין ״מיני הוריקן״ בים התיכון), תלווה ברוחות של עד 140 קמ״ש ובגשמים רבים באיי יוון. מזרח הים התיכון ואזורנו יושפעו בעיקר מהחלק החם של הסערה הים תיכונית: רוחות דרומיות חזקות, אובך ושיטפונות בדרום ביום ה׳.

השירות המטאורולוגי יוסיף לעדכן בימים הקרובים בנוגע למזג האוויר בערב החג ובמהלך החג ועקב הטווח הרחוק עוד צפויים שינויים.