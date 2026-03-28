הרוג מפגיע ישירה; ארגון טרור נוסף הצטרף למלחמה נגד ישראל

המלחמה הרב-זירתית החריפה במהלך סוף השבוע עם נפילות קטלניות במרכז ובאזור ירושלים • החות'ים הצטרפו למערכה עם שיגור ראשון מסוגו לעבר ישראל

סוף שבוע קשה עבר על כוחותינו ועל העורף הישראלי, כאשר המלחמה המשיכה לגבות מחיר דמים כבד בכמה זירות במקביל. האירוע הקשה ביותר נרשם במהלך השבת בתל אביב, שם נהרג אזרח כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל. במקביל, זירה נוספת נפתחה באזור אשתאול, שם נפצעו 19 בני אדם באורח קל מפגיעת טיל נוסף ששוגר לעבר האזור.

החזית הצפונית המשיכה אף היא להיות בוערת, כאשר במהלך הקרבות בדרום לבנון נפצעו שני קציני צה"ל באורח קשה לאחר שטיל נ"ט נורה לעבר הכוח. במקביל לפעילות הקרקעית, חוסל בלבנון עלי שעיב, מי ששימש ככתב הבולט של רשת "אל מנאר" המזוהה עם חיזבאללה, ונודע בדיווחיו מהחזית נגד ישראל.

בתוך כך, המלחמה התרחבה רשמית גם לזירה רחוקה יותר כאשר המורדים החות'ים מתימן שיגרו לראשונה מתחילת המערכה טיל לעבר שטח ישראל. בתימן לא הסתפקו בשיגור והעבירו מסרים מאיימים לפיהם הירי לעבר המדינה צפוי להימשך ואף להחריף בתקופה הקרובה. כוחות הביטחון וההצלה נותרו בכוננות גבוהה בכל הגזרות עם צאת השבת.