מתחילת המבצע: מעל 90 אחוז מהכטב"מים מאיראן ומלבנון יורטו

צה"ל ממשיך לפעול ברחבי איראן - כשלפי הנתונים של חיל האוויר, עד כה יורטו כ-90 אחוז מהכטב"מים ששוגרו גם מאיראן גם מלבנון. עוד נאמר כי בין 15 אחוז ל 20 אחוזים מסד"כ החיילים הקשורים לטילים הבליסטיים חוסלו.

גורם צבאי אומר שרוב מערכי ההגנה האווירית הושמדו - וזה ישפיע גם על היכולת לשגר לישראל.

יירוט כטב"מים (צילום: דובר צה"ל)

במקביל, כוחות צה"ל החלו כעת (שישי) בגל תקיפות לעבר תשתיות של חיזבאללה בביירות. בתוך כך, גורם בצבא אומר שבקרוב יורחב התמרון וצה"ל יעמיק את אחיזתו בלבנון.

"המטרה - פירוז השטח בדרום לבנון" אמר הגורם הצבאי. "לא נשב בכל פינה - תפיסת העולם היא שונה מבעבר"

מתחילת המבצע, הוטלו 3,000 חימושים בלבנון, בעיקר בביירות. בנוסף, עד כה חוסלו 770 מחבלי חיזבאללה, ואלפים נפצעו. בצה"ל אומרים שאין קרבות הגנה של החיזבאללה, וניכר שהם מתחילים לסגת אחורה.