מבזקים
סרוגים

שיגור מאיראן למרכז הארץ: הטיל נפל בשטח פתוח ללא נפגעים

פיקוד העורף: התרעות הופעלו בעשרות יישובים במרכז ובשפלה בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן

ט' ניסן התשפ"ו
שיגור מאיראן למרכז הארץ: הטיל נפל בשטח פתוח ללא נפגעים
אילוסטרציה צילום: (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

אזעקות הופעלו במרכז הארץ (שישי) בעקבות זיהוי שיגור בודד שיצא משטח איראן. מצה"ל נמסר כי הטיל נפל בשטח פתוח ללא נפגעים.

שגרת יום שישי במרכז הארץ הופרה בעקבות הפעלת מערכות ההתרעה. צה"ל זיהה מספר שיגורים שיגור שחצו לשטח ישראל מכיוון איראן. הטילים חצו את מערכות הגילוי והפעיל אזעקות באזורים נרחבים.

מדובר צה"ל נמסר עדכון רשמי לאחר בדיקת פרטי האירוע בשטח. הטיל ששוגר מאיראן נפל לבסוף בשטח פתוח באזור המרכז. האירוע הסתיים לחלוטין ללא דיווחים על נפגעים או נזק לרכוש.


הציבור נקרא להימנע מהתקהלויות מיותרות בשטחים פתוחים ולהמשיך להתעדכן בערוצים הרשמיים.

איראן טילים מרכז הארץ

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה