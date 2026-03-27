מכה אנושה לאיראן: הושמדו אתרי שיגור בלב טהרן

צה"ל השלים גל תקיפות נרחב לעבר עשרות יעדים של המשטר האיראני בלב הבירה. במסגרת המבצע הושמדו אתרי ייצור טילים בליסטיים וחוסלו חיילים ממערך הטילים שתכננו ירי לישראל

מכת מחץ הונחתה הלילה על תעשיות הנשק ומערכי הליבה של משטר הטרור האיראני בטהרן. חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים גל תקיפות נרחב לעבר עשרות תשתיות צבאיות ואתרי שיגור. במהלך המבצע העמיק צה"ל את הפגיעה ביכולות הייצור של המשטר ותקף עשרות אתרים אסטרטגיים.

בין המטרות שהושמדו ניתן למנות בסיס הדרכה ואחסון מערכות טילים ואתר לייצור רכיבי טילים בליסטיים. בנוסף תקפו מטוסי הקרב אתר לייצור סוללות אמצעי לחימה ומתחם ייצור מרכזי של משמרות המהפכה. התקיפות נועדו לצמצם משמעותית את יכולת המשטר לקדם מתווי ירי לעבר מדינת ישראל.





במקביל לפגיעה בתעשיות הושמדו אתרי שיגור טילים בליסטיים, מערכות הגנה אוויריות ועמדות תצפית של הצבא. צה"ל פעל ללא הפסקה לפגיעה במערכי האש ובמתחמי ההיערכות של משמרות המהפכה במרחב הבירה. מדובר בשלב נוסף ומשמעותי בהעמקת הפגיעה ביסודות המבצעיים של משטר הטרור בטהרן.

חיסול מחבלים בלב המבנה הצבאי

במהלך הפעילות זיהה צה"ל מספר חיילים ממערך הטילים הבליסטיים פועלים מתוך מבנה צבאי מובהק בטהרן. דקות בודדות לאחר הזיהוי חיל האוויר תקף את המבנה וחיסל את החיילים ששהו בו. על פי המידע המודיעיני אותם חיילים תכננו לקדם ירי מיידי לעבר שטחי מדינת ישראל.

נזכיר כי המערכה מול איראן עלתה מדרגה בשבועות האחרונים לאור המשך האיומים הישירים מהשטח האיראני. צה"ל פועל במגוון זירות כדי לסכל את ניסיונות הפגיעה באזרחי המדינה ובתשתיותיה האסטרטגיות. המבצע הלילי מהווה מסר ברור על יכולת ההגעה המדויקת של חיל האוויר לכל יעד.

התקיפות המדויקות הסבו נזק כבד למערכי הליבה הטכנולוגיים והצבאיים של איראן במרחב עיר הבירה טהרן. צה"ל ממשיך לקיים הערכת מצב רציפה ולשמור על כוננות גבוהה מאוד בכל מערכי ההגנה. הציבור מתבקש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף המעודכנות כפי שיופצו באמצעי התקשורת השונים.