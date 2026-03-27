שלל מטורף ביו"ש: 80 מחבלים נעצרו ו-100 רחפנים נתפסו

כוחות צה"ל מאוגדת איו"ש מסכמים שבוע עמוס בהישגים התקפיים עם מעצרם של עשרות מבוקשים. הלוחמים שמו את ידם על ארסנל נשק נרחב, כספי טרור בסך 100 אלף שקלים וצי שלם של רחפנים שיועדו לפגוע בכוחותינו

היום (שישי), מפרסם צה"ל את סיכום הפעילות העצימה של כוחות אוגדת יהודה ושומרון במהלך השבוע האחרון. במסגרת המאמץ ההתקפי הרחב, הלוחמים השלימו עשרות מבצעים לסיכול טרור, מעצר מבוקשים והחרמת אמצעי לחימה. הנתונים חושפים כי הכוחות עצרו כ-80 מבוקשים, לצד 40 מסיתים נוספים שפעלו להבערת השטח ברחבי הגזרה.





בין עשרות העצורים השבוע ניתן למצוא מפעילי מטענים, משליכי בקבוקי תבערה ומחבלים שקידמו מתווי פיגועים. במקביל למעצרים, לוחמי צה"ל ניהלו סריקות מקיפות שהובילו לתפיסת ארסנל כלי נשק מסוגים שונים ברחבי יו"ש. בין היתר, הוחרמו רובי M4 ו-M16, רובי ציד, שוטגאן ואקדחים שהוחזקו בניגוד לחוק ויועדו לפעילות חבלנית.





כוחות צה״ל מאוגדת יהודה ושומרון צילום: צילום: דובר צה

אחת התפיסות המשמעותיות ביותר השבוע כללה איתור והחרמה של למעלה מ-100 רחפנים ששימשו את גורמי הטרור. בנוסף לציוד הטכנולוגי והצבאי, הכוחות שמו את ידם על כספי טרור במזומן בסכום כולל של למעלה מ-100 אלף שקלים. בצה"ל מבהירים כי ימשיכו לפעול ללא הרף, בהגנה ובהתקפה, כדי להבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל ותושבי יו"ש.