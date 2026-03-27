האקדמיה ללשון: המילה שכולנו אומרים היא בכלל לא בעברית

האקדמיה ללשון עברית חושפת את המקור המפתיע של המילה הכי ישראלית שיש

היא אחת המילים הכי שגורות בפינו, היא מתארת תכונה ישראלית שורשית של נדיבות ופרגון, אבל האם ידעתם שדווקא למילה "פרגון" אין בכלל חלופה רשמית בשפה העברית? פוסט חדש של האקדמיה ללשון עברית עושה סדר במקורות של המילה וחושף מדוע היא נשארה כפי שהיא.

מתברר שהמילה "פרגון" הגיעה אלינו היישר משפת היידיש. המקור הוא המילה "פארגינען" (farginen), וזו גם הסיבה שהאות פ"א בראש המילה היא רפה ולא דגושה, כפי שמקובל לעיתים בטעות.

הניסיונות למצוא תחליף עברי

לאורך השנים, כך מספרים באקדמיה, נעשו ניסיונות רבים להציע חלופות עבריות למילה "פרגון", אך בסופו של דבר הוחלט שלא לקבוע לה חלופה רשמית. נראה שהמטען הרגשי והחברתי שהמילה נושאת איתה חזק יותר מכל חידוש לשוני אחר.

עם זאת, למי שמחפש להתבטא בעברית שורשית יותר, באקדמיה מציעים כמה ביטויים חלופיים שיכולים להחליף את ה"לפרגן" המוכר:

"לראות בעין טובה" (ההפך מ"לראות בעין צרה").

"לדרוש בטובתו של..." .

"לשמוח ב..." (בהצלחה או בהישג של אדם אחר).

"לאהוד" או "לקבל באהדה".

אז בפעם הבאה שאתם רוצים לשמוח בשמחתו של חבר, אתם יכולים לפרגן לו ביידיש, או פשוט להסתכל עליו בעין טובה – העיקר שהכוונה תישאר חיובית.