עמית סגל: "זוכרים פלסטינים רק אם יש ישראלי להאשים"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, תוקף את שתיקת השמאל על רצח שלוש נשים פלסטיניות מטיל איראני ליד חברון: "פלסטינים מעניינים במותם רק אם יש ישראלי להאשים בכך"

הפרשן הפוליטי עמית סגל תוקף בטורו השבועי ב"ישראל היום" את מה שהוא מכנה "המוסר הכפול" של עיתונאי השמאל הקיצוני ופעילי זכויות האדם, בכל הנוגע לקורבנות פלסטינים שאינם נפגעים מידי צה"ל.

סגל מתייחס לאירוע טראגי שהתרחש בשבוע שעבר, בו נרצחו שלוש נשים פלסטיניות מפגיעה ישירה של טיל איראני שנחת בתוך סלון כלות סמוך לחברון. למרות הזעזוע מהמקרה, סגל מציין כי שמן של הנרצחות כמעט ולא נשמע בשיח הציבורי או בתקשורת הבינלאומית והמזוהה עם הפלסטינים.

השמות הנשכחים: אמאל, מאיס וסהירה

"עד לשעה זו איננו יודעים אפילו את שמן", כותב סגל ומטיח ביקורת ישירה בעיתונאי "הארץ", גדעון לוי ועמירה הס: "הם לא טרחו עד סגירת הגיליון לבקר בכפרן של אמאל, מאיס וסהירה, ולא כתבו עליהן עד עתה מאמר קורע לב".

לטענת סגל, היעדר העיסוק המעמיק בטרגדיה מצד מי שמתיימרים לייצג את זכויות הפלסטינים, נובע מהעובדה שהאחראית לירי היא איראן ולא ישראל. "פלסטינים מעניינים במותם רק אם יש ישראלי להאשים בכך", הוא קובע בנחרצות.

"האם גם אותן לא ראוי שנזכור?"

בסיום דבריו תוהה סגל על הסלקטיביות של הזיכרון והאמפתיה בשיח הפוליטי. הוא קורא לא לשכוח את הקורבנות החפים מפשע של משטר הטרור האיראני, גם כאשר הנרטיב אינו משרת את הניגוח הקבוע נגד מדינת ישראל וצה"ל. "אם כבר מזכירים שמות נשכחים, האם גם אותן לא ראוי שנזכור?", הוא מסכם.