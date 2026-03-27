שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה סביב הרמטכ"ל

פרופסור שקמה ברסלר מגיבה לסערה בעקבות דברי הרמטכ"ל איי זמיר, לפיו צה"ל עומד על סף קריסה בעקבות חוסר גדול בלוחמים.

ברסלר כתבה: "וכשאמרנו שהממשלה הזו תביא חורבן על ישראל היו את אלה שאמרו שאנחנו מגזימים", כשהיא מכוונת לכך שהממשלה נמנעת מלגייס חרדים לשירות צבאי.