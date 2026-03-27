שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה סביב הרמטכ"ל

ברסלר כתבה: "וכשאמרנו שהממשלה הזו תביא חורבן על ישראל היו את אלה שאמרו שאנחנו מגזימים", כשהיא מכוונת לכך שהממשלה נמנעת מלגייס חרדים לשירות צבאי.
כאמור, שנתיים וחצי לתוך המלחמה ותחת מבצע 'עם כלביא', הרמטכ"ל הציג לשרי הקבינט תמונה קודרת במיוחד. "אני מרים 10 דגלים אדומים", צוטט הרמטכ"ל בחדשות 13, "צה״ל צריך עכשיו חוק גיוס, חוק מילואים וחוק הארכת שירות חובה. המילואים לא יחזיקו מעמד את הדברים הדרמטיים האלה". עוד הזהיר הרמטכ"ל כי בקצב הנוכחי, לא יעבור זמן רב עד שצה"ל יאבד את כשירותו למשימות בשגרה. הדברים נאמרו על רקע השחיקה הגבוהה של מערך המילואים, שנאלץ לצאת לסבב רביעי וחמישי של לחימה מאז אוקטובר 2023.
