דיווח: ישראל הנחיתה מכה אנושה על איראן

חיל האוויר תקף את המתקן האסטרטגי בעיר יזד, ששימש כמרכז הפיתוח וההרכבה של הטילים הימיים המתקדמים של משטר הטרור

הפגיעה במערך הצבאי של איראן מעמיקה: דובר צה"ל מעדכן היום (שישי) על תקיפה משמעותית של חיל האוויר נגד האתר המרכזי והחשוב ביותר של המשטר האיראני לייצור טילים ומוקשים ימיים.

המתקן האסטרטגי, שהוקם בעיר יזד שבלב איראן, הותקף בהכוונת אגף המודיעין (אמ"ן) ומספן המודיעין של חיל הים. האתר שימש כמרכז העצבים לתכנון, פיתוח, הרכבה ואחסון של טילים מתקדמים המיועדים לשיגור מכלי שיוט, צוללות ומסוקים לעבר מטרות ימיות ניידות ונייחות כאחד.

חיסול היכולות של משמרות המהפכה

על פי נתוני המודיעין, מדובר באתר שבו פותחו מרבית אמצעי הלחימה הימיים של חיל הים האיראני. התקיפה הנוכחית מהווה שלב נוסף בפירוק היכולות הימיות של איראן, והיא מצטרפת לחיסול הממוקד של צמרת חיל הים של משמרות המהפכה בתקופה האחרונה.

בצה"ל מבהירים כי השמדת האתר היא פגיעה קשה ומשמעותית ביכולת הייצור של כוחות חיל הים האיראני, וביכולתם לאיים על נתיבי שיט ועל יעדים אסטרטגיים במרחב הימי.

"צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר האיראני", נמסר בהודעת הצבא. "המטרה היא לשלול מהמשטר את יכולות הייצור והפיתוח אותן בנה והשקיע בהן משאבים עצומים במשך שנים רבות".