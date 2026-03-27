הסוף לסיוט: אחרי חודש - פיקוד העורף בבשורה ענקית

אחרי חודש של מלחמה במספר מול אריאן וחיזבאללה, פיקוד העורף צפוי להודיע על שינו משמעותי באופן שליחת ההתרעות המקדימות

בשורות מעודדות לתושבי קו העימות הנמצאים תחת אש בלתי פוסקת: זמן ההתראה מרגע שיגור רקטה משטח לבנון ועד להגעתה ליעד צפוי לגדול בקרוב באופן משמעותי. על פי הדיווח בכאן חדשות, המהלך, שמתגבש בימים אלו במערכת הביטחון, נועד להעניק לאזרחים מרווח זמן גדול יותר להתמגן ולהגיע למרחבים המוגנים.

עד כה, הקרבה הגיאוגרפית לגבול לבנון הותירה לתושבים שניות בודדות בלבד מרגע הישמע האזעקה ועד לפיצוץ. הגדלת זמן ההתראה מתאפשרת הודות לשדרוג טכנולוגי במערכות הגילוי והמכ"ם, המזהות את הירי בשלב מוקדם יותר של המעוף ומדייקות את אזורי הסכנה.

בפיקוד העורף מדגישים כי כל תוספת של זמן, ולו של שניות בודדות, היא קריטית ועשויה להיות ההבדל בין חיים למוות. השיפור במערך ההתרעה יאפשר לאוכלוסיות מבוגרות, משפחות עם ילדים ובעלי מוגבלויות להגיע למקלט בצורה בטוחה ושקולה יותר.

במערכת הביטחון ממשיכים לפעול לשיפור מתמיד של שכבות ההגנה וההתרעה, תוך קריאה לציבור להמשיך ולהקפיד על הנחיות פיקוד העורף: "עם הישמע האזעקה, יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו 10 דקות - ההנחיות הללו מצילות חיים".