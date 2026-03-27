לילה של תקיפות באיראן: צה"ל פגע במערכי הטילים הבליסטיים

חיל האוויר תקף לאורך הלילה שורה של מטרות אסטרטגיות ברחבי איראן. בין היעדים: אתרי ייצור טילים בטהרן ומערכי אש במערב המדינה

דובר צה"ל מעדכן הבוקר (שישי) על פעילות נרחבת של חיל האוויר בשטח איראן במהלך הלילה. על פי הדיווח, כוחותינו תקפו שורה של אתרי ייצור טילים בליסטיים ומערכות הגנה אוויריות במוקדים שונים ברחבי המדינה, זאת בתגובה לאיומים המתמשכים על מדינת ישראל.

במסגרת התקיפות שבוצעו באזור טהרן, פגע צה"ל בתשתיות ובאתרים קריטיים ששימשו את המשטר האיראני לייצור אמצעי לחימה מתקדמים. הדגש המבצעי הושם על מתקנים המיועדים לייצור טילים בליסטיים, המהווים את חוד החנית של מערך התקיפה האיראני.

פגיעה במערכי האש במערב המדינה

במקביל לפעילות בבירה טהרן, פעל חיל האוויר בהכוונת אגף המודיעין (אמ"ן) גם במערב איראן. לאורך כל הלילה הותקפו מערכי האש של משטר הטרור, כאשר בין המטרות היו משגרים ואתרי אחסון טילים שהיוו איום ישיר ומיידי על העורף הישראלי.

בצה"ל מבהירים כי הפעילות הלילית היא חלק ממאמץ מתמשך לפגיעה במערך הטילים הבליסטיים של המשטר האיראני. המטרה המרכזית של התקיפות היא להחליש את היכולות הצבאיות של איראן ולצמצם משמעותית את היקפי הירי הפוטנציאליים לעבר ריכוזי אוכלוסייה בישראל.

"צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להסרת איומים ולהגנה על ביטחון המדינה", נמסר בהודעת דובר צה"ל. בשלב זה נמשכת הערכת המצב בפיקוד העליון לבחינת תוצאות התקיפות והיערכות להמשך.