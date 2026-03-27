סקר מנדטים: אחרי שחרש את האולפנים; זו הבשורה שחיכתה לבנט

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הצהיר אמש מעל כל במה כי הוא היחיד שיכול לנצח את נתניהו. אלא שסקר שמתפרסם הבוקר מציג תמונה קצת אחרת

סקר "מעריב" שהתפרסם הבוקר (שישי) בוחן את יחסי הכוחות במערכת הפוליטית, בדגש על איחוד אפשרי בגוש המרכז-ימין. הסקר מגיע לאחר סדרת ראיונות של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בהם הבהיר כי בכוונתו לעמוד בראש המפלגה שיקים, מתוך תפיסה שרק הוא מסוגל לנצח את בנימין נתניהו בבחירות.

אולם, נתוני הסקר מלמדים כי דווקא הצבה של גדי איזנקוט בראשות רשימה מאוחדת מניבה תוצאה גבוהה יותר. על פי הבדיקה, רשימה משותפת של השניים בראשות איזנקוט זוכה ל-33 מנדטים, בעוד שבראשות בנט הרשימה מקבלת 32 מנדטים.

איזנקוט מוביל בשאלת ההתאמה

הפער לטובת איזנקוט בא לידי ביטוי גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בתוך הגוש: איזנקוט זוכה ל-32% תמיכה מול בנט שמקבל 29%. עם זאת, בשני התרחישים תמונת הגושים הכללית כמעט ואינה משתנה, מה שמעיד על כך שהקולות לרשימה המאוחדת מגיעים בעיקר מתוך מפלגות האופוזיציה הקיימות.

חלוקת המנדטים בסקר (במקרה של ריצה בנפרד):

הליכוד: 26

בנט: 21

"ישר!" (איזנקוט): 13

הדמוקרטים: 10

ישראל ביתנו: 9

עוצמה יהודית: 9

ש"ס: 8

יש עתיד: 7

יהדות התורה: 7

חד"ש-תע"ל: 5

רע"ם: 5

מתחת לאחוז החסימה

מספר מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה על פי נתוני הסקר הבוקר: מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ' (2.3%), כחול לבן (2.8%), המילואימניקים (1.6%) ובל"ד (1.3%).

בסיכום תמונת הגושים: גוש האופוזיציה עומד על 60 מנדטים, גוש הקואליציה על 50 מנדטים, והמפלגות הערביות על 10 מנדטים.