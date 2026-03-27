זמני כניסת שבת ויציאת שבת הגדול – פרשת צו תשפ"ו

פָּרָשַׁת צַו היא פרשת השבוע השנייה בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק ו', פסוק א' ומסתיימת בפרק ח', פסוק ל"ו. החצי הראשון של הפרשה עוסק בפירוט דיני הקרבת הקורבנות מעבר לפירוט שהופיעה בפרשה הקודמת, פרשת ויקרא. בהמשך הפרשה מתוארת העבודה במשכן בשבעת ימי המילואים.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 18:19. יציאת השבת: 19:33

תל אביב

כניסת השבת: 18:36. יציאת השבת: 19:35

חיפה

כניסת השבת: 18:29. יציאת השבת: 19:34

באר שבע

כניסת השבת: 18:37. יציאת השבת: 19:34

חברון

כניסת השבת: 18:39. יציאת השבת: 19:33

גוש עציון

כניסת השבת: 18:39. יציאת השבת: 19:33

אריאל

כניסת השבת: 18:25. יציאת השבת: 19:33

אילת

כניסת השבת: 18:25. יציאת השבת: 19:32

צפת

כניסת השבת: 18:29. יציאת השבת: 19:33