"הוא מהעילית שבעילית": נפרדים מאביעד אלחנן וולנסקי ז"ל

אבל כבד שרר בישיבת ההסדר באיתמר עם היוודע דבר נפילתו של אביעד אלחנן וולנסקי הי"ד, לוחם שריון בגדוד 77 של חטיבה 7, שנספה בקרב בדרום לבנון. וולנסקי, בן 22 מירושלים ותלמיד שיעור ד' בישיבה, הוא החלל השמיני של הישיבה מאז פרוץ המלחמה.

דמותו של וולנסקי מצטיירת כשילוב נדיר של בן תורה ולוחם מסור, שילוב שקשה עוד יותר לעכל את היעדרו. ראש הישיבה, הרב יהושע ון-דייק, ספד לתלמידו: "אלחנן הוא מהעילית שבעילית, השופרא דה-לה שופרא מקרב בחורי הישיבה", אמר. "בחור צנוע, עניו ושקט, ממתמידי ומשכימי בית המדרש".

"בחור צנוע, אהב בכל מאודו את הצבא"

לדברי הרב, בלט וולנסקי בהתמדה יוצאת דופן ובאהבת התורה: "הוא הקפיד באדיקות בתפילות, סיים ש"ס משניות, ושמח תמיד בחלקו" סיפר, והוסיף כי גם בתקופות חופשה מהצבא בחר לשוב לישיבה ולהמשיך בלימוד. "בשבת זכור האחרונה, מיד כשהגיע מהצבא — הגיע לבית המדרש", שיתף הרב.

עוד אמר הרב כי וולנסקי: "אהב בכל מאודו את הצבא, היה אחראי, מקצוען וממושמע. תמיד נטל על עצמו כל משימה ברוח טובה ובעין טובה".

וולנסקי הלך בדרכו של אביו, תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי, ושירת כלוחם בחיל השריון. הוא גדל בירושלים, בשכונת הר חומה, בנם של אלישבע ויאיר ואחיהם של תאומים. משפחתו נושאת מזה שנים את כובד השכול: דודו ודודתו, אבי ואביטל וולנסקי, נרצחו בפיגוע בימי האינתיפאדה השנייה, ובמהלך המלחמה הנוכחית נרצח גם בן דודו אלחנן קליין הי"ד.

באיגוד ישיבות ההסדר הצטרפו אף הם להספד והדגישו את דמותו הכפולה של וולנסקי לוחם ותלמיד ישיבה כאחד: "אנו מבכים מרה את נפילתו של תלמיד ישיבת ההסדר איתמר, שנפל במלחמת מצווה" נמסר בהודעה ."אנו מחבקים את המשפחה, את רבני הישיבה ותלמידיה, ומתפללים לניצחון חיילי צה"ל".

נזכיר כי אביעד הי"ד הוא לא רק בנו של תא"ל (מיל')יאיר וולנסקי מבקר משרד הביטחון, אלא גם נכדו של הרב עודד וולנסקי- ר"מ בישיבת הר המור.



