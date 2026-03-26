סקר בחירות: בנט מזנק למעלה אבל נתניהו שומר על ההובלה

בנט עדיין לא מצליח לגבור על נתניהו, אבל נמצא בראש אחת המפלגות הגדולות בישראל.

סקר חדש, שפורסם הערב (חמישי) בחדשות 12, חושף טלטלה משמעותית במפת המנדטים הישראלית. בעוד הליכוד בראשות בנימין נתניהו נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 27 מנדטים, הסיפור האמיתי של הערב הוא הזינוק של נפתלי בנט.

מפלגתו של ראש הממשלה לשעבר מתייצבת ככוח הדומיננטי במחנה האופוזיציה עם 20 מנדטים, כשהיא משאירה הרחק מאחור את שאר השחקנים. במקום השלישי נמצאת מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט עם 12 מנדטים, צמודה לדמוקרטים של יאיר גולן שרושמים הישג נאה של 11 מנדטים.

תמונת המנדטים המלאה:

הליכוד (נתניהו): 27

בנט 2026: 20

ישר! (איזנקוט): 12

הדמוקרטים (גולן): 11

ש"ס, ישראל ביתנו, עוצמה יהודית: 9 (כל אחת)

יהדות התורה: 7

יש עתיד (לפיד): 6

חד"ש-תע"ל ורע"ם: 5 (כל אחת)

מתחת לאחוז החסימה: המפלגות של בצלאל סמוטריץ' (2.7%) ובני גנץ (2.0%) מוצאות את עצמן כרגע מחוץ לכנסת, נתון שמשנה לחלוטין את מאזן הכוחות בין הגושים.

תמונת הגושים:

בסיכום הכללי, האופוזיציה (כולל המפלגות הערביות) מגיעה ל-68 מנדטים, בעוד הקואליציה הנוכחית משתרכת מאחור עם 52 מנדטים בלבד. בנט הופך הערב רשמית ל"לשון המאזניים" ולמועמד המוביל להנהגת גוש השינוי, כשהוא פותח פער של 7 מנדטים מהליכוד ומשנה את כללי המשחק לקראת הבחירות הבאות.