"לא רק מטוסים": הח"כ בהתבטאות דרמטית על המשך המלחמה

הפתעה בדרך לטהרן? ח"כ אוהד טל בראיון דרמטי על השלב הבא מול איראן: "כוחות יגיעו לאן שצריך, ולא רק מהאוויר"

יושב ראש סיעת "הציונות הדתית" וחבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת אוהד טל, שלח היום (חמישי) מסר תקיף ומפתיע לעבר טהראן. בראיון לדוד בן בסט בתוכנית "הנבחרים" ברדיוס 100FM, הבהיר טל כי לשיטתו, המפתח לביטחון האזור טמון בשינוי יסודי של השלטון באיראן.

"הדרך להשרת האיום עוברת בהפלת המשטר", קבע חבר הכנסת במהלך הראיון. לדבריו, התקיפות האוויריות המוכרות עשויות להיות רק חלק מהתמונה הכוללת, והוא צופה התפתחות משמעותית הרבה יותר בשטח.

טל העריך כי לזירה ייכנסו מרכיבים שטרם נראו כמותם בעימות הישיר מול איראן: "אתה תראה כוחות שבסופו של דבר יגיעו לאן שצריך להגיע, לא רק מטוסים". הוא הוסיף והדגיש כי מדובר בכוחות שיהיו נוכחים פיזית על הקרקע: "כוחות שיגיעו לאן שצריך, boots on the ground".

למרות האמירה הדרמטית שמרמזת על פלישה קרקעית אפשרית, חבר ועדת החוץ והביטחון בחר לשמור על עמימות ולא פירט את זהות הכוחות המדוברים. כשנשאל על כך, הסתפק בתשובה הקצרה: "אני לא רוצה להגיד של מי".