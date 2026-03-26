הרב ניר בן ארצי באזהרה חמורה: "סימן רע מאוד"

הרב ניר בן ארצי מתריע מפני התפתחויות מדאיגות ברצועת עזה, ומזהיר כי ארגון הטרור חמאס צובר כוח משמעותי מחדש. לדבריו, הרצועה מלאה בתחמושת, טילים וטילי RPG, וכוחות חמאס החלו לצאת בהמוניהם כדי להפגין כוח צבאי חדש וחזק.

הרב הגדיר את המצב כ"סימן לא טוב, סימן רע מאוד", וציין כי חמאס החל להוציא את מלאי התחמושת שלו. על פי דבריו, מקור הנשק והחיילים הוא במנהרות ממצרים, כאשר לטענתו החיילים המצריים משוחדים ומשתפים פעולה עם ההברחות. עוד הוסיף הרב כי נעשה שימוש בכסף קטארי במטרה להפעיל מחדש את שלטון חמאס בעזה.

במסר למערכת הביטחון, הדגיש הרב כי "צה"ל צריך להשקיט את האזור" וכי המצב הנוכחי ברצועה איננו "משחק". הוא קרא לציבור להישמר מאוד לנפשותיהם, וחתם בברכה לבשורות טובות לעם ישראל, תוך ציון כי הסבל של עם ישראל שנמשך אלפי שנים צפוי להסתיים בקרוב מאוד.