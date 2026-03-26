החשש התממש: חיפושים אחרי שני נעדרים שנסחפו בנחל הערבה

דרמה בערבה: כוחות הצלה גדולים הוזעקו היום (חמישי) לנחל הערבה שבדרום הארץ, בעקבות דיוח על שני בני אדם שנסחפו בזרם העז וקיים חשש כבד לחייהם.

האירוע החל כאשר קבוצת עובדים מתאילנד ניסו לחצות את ערוץ הנחל באמצעות טרקטור המחובר לעגלה. במהלך הניסיון, עוצמת המים גברה על כלי הרכב והם נקלעו לסחף פתאומי במרכז הנחל.

כוחות חילוץ מיוחדים בדרכם לזירה

עם קבלת הדיווח, הוזנקו למקום לוחמי אש מתחנות מחוז הדרום. בשל מורכבות האירוע ותנאי השטח הבעייתיים, הוזעקה גם היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים (יל"מ) של כבאות והצלה, שעושה את דרכה למקום עם ציוד ייעודי לחילוץ ממים זורמים.

בשלב זה, כוחות הביטחון וההצלה פועלים בשטח בניסיון לאתר את הנעדרים וליצור קשר עם הלכודים, תוך התמודדות עם זרימות חזקות בנחל שנגרמו כתוצאה מהגשמים האחרונים באזור.

במשטרה ובכבאות והצלה חוזרים ומזהירים את הציבור: אין להתקרב לערוצי נחלים בזמן זרימות ואין לנסות לחצותם בשום כלי רכב, שכן מדובר בסכנת חיים ממשית ומיידית.

ממשטרת ישראל נמסר: "שוטרי תחנת דימונה ממרחב רותם פועלים בשעה זו לחילוץ מספר עובדים זרים באזור נחל ערבה, בעקבות סחף במקום. עם קבלת הדיווח הוקפצו למקום כוחות משטרה, יחידות חילוץ, כוחות צה"ל, וכן מסוק מהמערך האווירי של משטרת ישראל, לצורך ביצוע סריקות ואיתורם. הכוחות מבצעים סריקות נרחבות בתוואי הנחל ובסביבה".