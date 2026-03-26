יש מועד חדש לבחירות רב העיר תל-אביב

הוועדה לבחירת רב העיר תל אביב-יפו, בראשות הדיין (בדימוס) הרב יעקב זמיר, התכנסה היום וקבעה רשמית: הבחירות לרבנות העיר יתקיימו ביום ראשון, ט' באייר (26 באפריל) באולם המועצה הדתית תל אביב.

המועד החדש מגיע ימים ספורים לאחר שבג"ץ הורה לדחות את הבחירות שנקבעו ליום חמישי השבוע. השופטים יצחק עמית, נעם סולברג וגילה כנפי-שטייניץ קיבלו את עתירת חברי מועצת העיר, וקבעו כי ועדת הבחירות חרגה מסמכותה כשלא אפשרה הגשת מועמדויות חדשות לאחר הדחייה הקודמת. עם זאת, הרכב הגוף הבוחר אושר כדין

ודחיית הבחירות בשל מצב החירום נדחתה על הסף.



המשמעות המעשית: המועמדים יוכלו להגיש מועמדות מחדש בהתאם לתקנות, ויינתנו 14 יום לכך בדיוק כפי שקבע בג"ץ.

"פעלנו ללא דופי"

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, מר יהודה אבידן, מסר עם קביעת התאריך:" המשרד לשירותי דת פעל לאורך כל הדרך בהתאם לחוק וללא דופי. החלטת בג"ץ מוכיחה כי עבודת המטה של המשרד הייתה סדורה, שקופה ומקצועית ביותר, תוך הקפדה על כל פרט בהכנת הגוף הבוחר. אנו נחושים להשלים את ההליך בצורה המכובדת והראויה ביותר, כדי להבטיח לעיר תל אביב הנהגה רוחנית שתשרת את כלל תושביה"

המועמדים האפשריים

במרוץ לרבנות העיר, המועמד המוביל בשלב זה הוא הרב זבדיה כהן, נשיא בית הדין הרבני בעיר, הנהנה מתמיכה משמעותית מצד ש״ס - שלה אמנם שני חברים בלבד במועצת העיר, אך יתרון ברור בנציגי הגוף הבוחר מטעם שר הדתות שלמרות שעבר ליריב לוין, הוא עדיין בשליטת ש"ס.

מנגד, אם ראש העיר רון חולדאי יבחר להטות את הכף לטובת מועמד אחר, מאזן הכוחות עשוי להשתנות.

בצד הציוני דתי, חיים גורן, סגן ראש העיר ויו"ר סיעת "מאמינים", מקדם את מועמדותו של הרב בן ציון אלגאזי, ראש ישיבת ההסדר רמת גן, מייסד מכון "צורבא מרבנן" וסגן אלוף במילואים המשמש כראש צוות חליטה ברבנות הצבאית.

לצידו, מתמודדים גם הרב אריה לוין, רב צפון תל אביב המכהן בתפקיד מעל 25 שנה וקצין מילואים ששירת מאות ימים, וכן הרב יצחק בר זאב, רב בית הכנסת הגדול בתל אביב, שגויס בצו 8.