"המבנה קרס לגמרי״, חיל האוויר מפיל בניינים בביירות. צפו

״קיבלתי רשאי, המבנה קרס לגמרי״. צה"ל מפרסם קולות קשר של טייסים שהפילו בניינים רבי קומות בביירות. מתחילת המבצע הותקפו יותר מ-100 מטרות של חיזבאללה בעיר

מבצע שאגת הארי היום ה-27. צה״ל ממשיך לפגוע בתשתיות הטרור של חיזבאללה ברחבי לבנון.

דובר צה"ל מפרסם קולות קשר של טייסי חיל האוויר על רקע התיעוד של הפלת בניינים רבי קומות ברובע הדאחייה בביירות.

הבניין קרס לגמרי (דובר צה"ל)

בצה"ל אומרים: "חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף עד כה יותר מ-100 מטרות בביירות, ביניהם בניינים רבי קומות המשמשים כמפקדות של יחידת ׳כוח רדואן׳ וכמפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה.

צה״ל פועל בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".