צה"ל משמיד את מפעלי ייצור האמל"ח של איראן

מבצע 'שאגת הארי' היום ה-27. צה"ל ממשיך את המבצע להשמדת מפעלי ייצור האמל"ח של איראןן.

יותר מ-60 מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלימו לאורך היממה האחרונה מספר גלי תקיפות בהם הוטלו יותר מ-150 חימושים לעבר אתרים מרכזיים ששימשו לייצור אמצעי לחימה ברחבי טהרן ובמרכז איראן.

במסגרת גלי התקיפות אתמול (ד׳), צה"ל תקף אתרים נוספים במתקן המרכזי ביותר של משטר הטרור האיראני לייצור טילים ומערכות הגנה איראניות בפארצ'ין.

האתרים שהושמדו באיראן (דובר צה"ל)



בין האתרים שהותקפו לפי הפרסום של צה"ל:

אתר לייצור מערכות הגנה של המשטר- מערכות ההגנה שפותחו לאורך השנים במתקן, נפרסו במגוון אתרים של מערך הטילים הבליסטיים ברחבי איראן. ⁠מפעל ליציקת ומילוי ראשי קרב בחומר נפץ. אתר ערבול ויציקת מנועים לפיתוח טילים בליסטיים. אתר ייצור רכיבים קריטיים בתהליכי פיתוח של טילים בליסטיים המבוססים על מנוע דלק מוצק.

תיעוד הריסת מפעלי האמל צילום: דובר צה

במהלך הלילה (ה׳), הושלמו גלי תקיפות נוספים במרחבים שונים במרכז איראן, במסגרתם הותקפו:

1. ⁠אתר ייצור של יחידת ״כוח קדס״ באיספהאן.

2. תעשייה צבאית מרכזית לייצור מערכות הגנה באיספהאן.

3. אתרי ייצור אמצעי לחימה.

בצה"ל אומרים: "אמצעי הלחימה ומערכות ההגנה שפותחו באתרים שהותקפו, שימשו את משטר הטרור האיראני ושלוחי הטרור שלו, בראשם ארגון הטרור חיזבאללה ושלטון הטרור החות'י.

צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים".