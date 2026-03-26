עמית סגל נגד הרמטכ"ל: "הוא לא התכוון, אבל..."

סערה פוליטית וביטחונית בעקבות חשיפת דבריו של הרמטכ"ל בדיון הקבינט אמש. הפרשן הפוליטי עמית סגל הגיב בחריפות לדברים וטען כי מעבר לוויכוח הפנימי על חוק הגיוס, הנזק ההסברתי מול האויב הוא עצום.

"הרמטכ״ל בוודאי לא התכוון לכך", כתב סגל, "אבל כל ערוץ ערבי שצוהל עכשיו על דבריו לא מתעמק בדקדוקי החקיקה לגבי שירות חובה ומילואים, אלא מסיק שהצבא על סף קריסה בגלל גבורת האויב". לשיטתו של סגל, דבריו של הרמטכ"ל מתפרשים בקרב חמאס וחיזבאללה כסימן לחולשה ישראלית עמוקה.

אזהרת הרמטכ"ל: "צה"ל לא יהיה כשיר"

הביקורת של סגל מגיעה לאחר חשיפתה של מוריה אסרף בחדשות 13, לפיה שנתיים וחצי לתוך המלחמה ותחת מבצע 'עם כלביא', הרמטכ"ל הציג לשרי הקבינט תמונה קודרת במיוחד. "אני מרים 10 דגלים אדומים", צוטט הרמטכ"ל בכתבה, "צה״ל צריך עכשיו חוק גיוס, חוק מילואים וחוק הארכת שירות חובה. המילואים לא יחזיקו מעמד את הדברים הדרמטיים האלה".

עוד הזהיר הרמטכ"ל כי בקצב הנוכחי, לא יעבור זמן רב עד שצה"ל יאבד את כשירותו למשימות בשגרה. הדברים נאמרו על רקע השחיקה הגבוהה של מערך המילואים, שנאלץ לצאת לסבב רביעי וחמישי של לחימה מאז אוקטובר 2023.

חוק הגיוס תקוע - הנטל על המילואים

הרקע לאזהרות הרמטכ"ל הוא המשבר הפוליטי סביב חוק הגיוס. למרות הבטחות הקואליציה להביא לגיוס של אלפי חרדים, בפועל נרשם רק "זרם קל" של מתגייסים, והחוק עצמו טרם עבר בשל מחלוקות פוליטיות. במקביל, שירות החובה שקוצר ל-32 חודשים נותר ללא שינוי, מה שמעצים את החוסר בכוח אדם.

כתוצאה מכך, הנטל הכבד נופל על כתפי המילואימניקים. ההבטחה להגביל את השירות לחודש בשנה רחוקה מלהתקיים, ולוחמים רבים הוקפצו במסגרת מבצע 'עם כלביא' לחודשיים של מילואים, ללא אופק לסיום התמרון בלבנון. בשלב זה, לא נמסרה תגובה רשמית מצה"ל או מהממשלה לפרסום הדברים.