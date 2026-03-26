קורע לב: אחותו של אורי גרינברג אומרת "מזמור לתודה" בהלוויה

מאות ליוו למנוחות את סמ"ר אורי גרינברג ז"ל, לוחם סיירת גולני בן 19, שנפל בקרב בדרום לבנון. אורי נפל במהלך היתקלות עם מחבלים בתוך כפר בדרום לבנון, אירוע שבו נפצעו שני לוחמים נוספים ופונו לקבלת טיפול רפואי בישראל.

במהלך הלוויה נרשם רגע מטלטל כאשר אחותו של אורי עלתה לספוד לו. בתוך הכאב העצום ובדמעות, בחרה האחות לומר את "מזמור לתודה" כשהיא מכוונת את המילים לזמן המשותף שזכו לו יחד: "מזמור לתודה על 19 שנים עם האח הכי טוב בעולם", אמרה בקול חנוק.

הלך בעקבות אחיו הגדול

אורי ז"ל, שראה בשירותו בסיירת גולני שליחות גדולה, התגייס ליחידה בעקבות אחיו הגדול. הוא היה רחוק חודשיים בלבד משחרורו מצה"ל, לאחר שירות משמעותי ומאתגר בגזרות השונות.

אביו, ירון גרינברג, ספד לו בכאב: "הוא עשה את הכול הכי טוב שהיה יכול, הלב קרוע. אורי היה בחור של נתינה ושל מצוינות". האב פנה לקהל המנחמים בבקשה אחת: "תעשו טוב לעילוי נשמתו. זו הדרך הכי נכונה לזכור את מי שהיה אורי".

מפרטי התחקיר הראשוני עולה כי הכוח נתקל במחבלים מטווח קצר בתוך מבנה בכפר. הלוחמים השיבו אש וחיסלו חלק מהמחבלים בטרם פונו הנפגעים מהשטח. הודעה נמסרה למשפחות הלוחמים שנפצעו, ומצבם מוגדר יציב.