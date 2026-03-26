נתניהו הדהים את משפחת סטרוק: "רגע אנושי של מנהיג גדול"

במהלך ימי השבעה על שושנה סטרוק ז"ל בחברון, עברו אלפי מנחמים שבאו מרחוק ומקרוב. אך מפגש אחד, שהתקיים הרחק מהמולת המנחמים ובאופן לא רשמי, הותיר רושם עמוק על בני המשפחה. ליאור זברג, גיסה של שושנה, שיתף בפוסט חשוף על המפגש האינטימי של המשפחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בשל סידורי האבטחה הכבדים שהיו עלולים להכביד על שאר המנחמים בחברון, ביקש ראש הממשלה להיפגש עם בני המשפחה במקום שקט. כך מצאו את עצמם האחים, הגיסים והילדים יושבים סביב שולחן אחד עם נתניהו לשיחה פתוחה שנמשכה שעה ארוכה.

בגובה העיניים: כדורגל, לימודים ואיראן

במהלך המפגש, שיתף ראש הממשלה בכנות את בני המשפחה בתחושותיו כאח שכול וכיצד האובדן מלווה אותו יום-יום. הילדים במשפחה לא נרתעו מהמעמד ושוחחו עם נתניהו בגובה העיניים על נושאים יומיומיים כמו בית ספר וכדורגל. סיני בן ה-8 אף הגדיל לעשות ושאל את ראש הממשלה על התוכניות להמשך מול איראן.

אחד הרגעים המשעשעים במפגש נרשם כאשר ראש הממשלה הבחין ב"מסטיק מטר" אצל הילדים, ולאחר שהודה כי אינו מכיר את המוצר, קיבל מהם הסבר מפורט על הממתק הנוסטלגי.

המסר לדור הצעיר: "תקראו ספרים"

נתניהו, שהגיע למפגש עם ספר ונוכחות מלאה ללא מכשיר טלפון, העביר לילדים מסר פשוט וברור: להפחית את זמן המסכים ולקרוא כמה שיותר. לצד השיח האישי, עלו גם נושאים בוערים. רחלי, גיסתו של זברג העוסקת בפסיכולוגיה, שיתפה את ראש הממשלה במצב בריאות הנפש בארץ ובצורך לשפר את המעטפת הטיפולית למתמודדים ולבני משפחותיהם – נושא שנגע לליבו של נתניהו.

זברג ציין כי למרות המורכבות הפוליטית, המפגש נותר נקי מענייני מפלגות, למעט שיחה קצרה על המשך הפיתוח וההתיישבות בשומרון. "רציתי לשתף רגע אנושי, פשוט ולא רשמי, של מנהיג שמגיע להיות קודם כל בן אדם", סיכם זברג, "רגע קטן של אנושיות בתוך ימים לא פשוטים".