שוב רוצים למחוק - שוב אנחנו נשארים: השיר שמזקק את הסיפור היהודי

שיר חדש של אבישי וחן נאמן מחבר בין העבר להווה, ונוגע בסיפור שמלווה את עם ישראל לאורך הדורות - רדיפה, מאבק ואמונה שממשיכה להחזיק גם היום

אבישי וחן נאמן משיקים שיר חדש בשם "הר סיני" - טקסט טעון שמנסה לזקק את רוח התקופה: את הכאב, את המתח, וגם את האמונה שממשיכה להחזיק. זה שיר שמדבר ישר על הדבר הכי טעון שיש - הניסיון החוזר להשמיד את עם ישראל. המילים מחזירות את הסיפור הישן-חדש: רודפים, שונאים, מנסים למחוק, ואנחנו עדיין כאן.

האזינו לשיר החדש של חן נאמן ואבישי - "הר סיני"

לאורך כל ההיסטוריה

כבר מהשורות הראשונות ברור שזה לא עוד שיר על התקופה הנוכחית. "העולם זורק עלי חושך", "הם רוצים שאני אמחק מהספר" - זו תחושה שמוכרת מההיסטוריה שלנו, לא רק מהחדשות של היום. זה אותו סיפור, רק עם פנים אחרות בכל דור.

עברנו תהפוכות - ונשארנו

השיר לוקח את זה צעד קדימה ומחבר את ההווה לכל מה שעברנו כעם. מהר סיני, דרך אזכורים של "העברי הראשון", ועד התחושה שאנחנו כאן הרבה לפני כל מי שמנסה למחוק אותנו. בין השורות יש תזכורת ברורה: עברנו רדיפות, מלחמות וניסיונות השמדה - ובסוף נשארנו עומדים.

וזה לא הולך להשתנות

ובתוך כל זה מגיע הקו הכי חד בשיר: אנחנו לא נעלמים. "אני עדיין רוקד בשמחות", "אנחנו לא הדור שיפול", "עם הנצח - תמיד חוזר". לא משנה מה יקרה - זה לא הסוף של הסיפור שלנו.

בסוף, זה לא רק שיר על התקופה - זה שיר על עם שעבר הכל, ונשאר.