האזהרה של הרמטכ"ל: צה"ל עלול לקרוס

שנתיים וחצי לתוך המלחמה וכמעט חודש לתוך מבצע 'עם כלביא', הרמטכ"ל הזהיר אתמול את שרי הקבינט כי הצבא הולך לקרוס. כך פרסמה כתבה חדשות 13 מוריה אסרף.

צה"ל לא יהיה כשיר למשימות בשגרה

לפי הפרסום של אסרף, הרמטכ"ל אמר בדיון: "אני מרים 10 דגלים אדומים. צה״ל צריך עכשיו חוק גיוס, חוק מילואים וחוק הארכת שירות חובה. המילואים לא יחזיקו מעמד את הדברים הדרמטיים האלה".

עוד הוסיף הרמטכ"ל: "לא יעבור הרבה זמן עד שצה"ל לא יהיה כשיר למשימות בשגרה"

נזכיר כי מאז ה-7 באוקטובר 2023, החרדים לא התגייסו כמו שמצופה מהם ולמעט זרם קל של מתגייסים המונה כמה עשרות עד כמה מאות, לא נרשמו אחוזי גיוס גבוהים. חוק הגיוס שבקואליציה הבטיחו שיביא אלפי חרדים לצה"ל - לא חוקק בגלל התקטננות פוליטית.

בנוסף, חוק שירות החובה שקיצר את השירות ל-32 חודשים לא שונה, ולכן משך השירות הסדיר קצר יותר.

הנטל הכבד נופל על כתפיהם של משרתי המילואים, שיצאו לסבב רביעי וחמישי בשנתיים וחצי והמחיר של המשפחות כבד מנשוא. ההבטחה להגבלת שירות המילואים לחודש בשנה, לא מקוימת ולוחמים הוקפצו ב'עם כלביא' לחודשיים מילואים ולא נראה כי הם יגיעו לקיצם, לפי התנהלות התמרון בלבנון.

נכון לרגע זה לא נמסרה תגובה מטעם צה״ל או הממשלה לפרסום של אסרף.