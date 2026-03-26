מטח נוסף של חיזבאללה: הרוג ו-11 פצועים בנהריה

אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (חמישי) בגליל המערבי, מראש הנקרה ועד שבי ציון, בעקבות ירי מלבנון לעבר הצפון. צוותי מד"א עדכנו תחילה על שני פצועים מהירי בנהריה, בהם גבר כבן 30 במצב אנוש וגבר כבן 50 במצב קשה. מספר דקות לאחר מכן נקבע מותו של הפצוע אנוש.

זירת הפגיעה בנהריה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

בהמשך נאמר כי מספר הפצועים בזירה עמד על 11 בני אדם, כשלצד הפצוע קשה נמנו גם שלושה פצועים במצב קל עם פציעות רסיסים והדף ו-7 נפגעי חרדה. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום העניקו להם טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו את הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה.

על פי ההערכות, חיזבאללה ירו מטח של 10 רקטות לעבר נהריה. בצה"ל עדכנו כי "כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בסדיר ובמילואים פועלים כעת בזירה בצפון הארץ בה התקבלו דיווחים על פגיעה. יש להימנע מהתקהלויות באזורים אלו".

פראמדיק מד״א עומרי גורגה סיפר כי "מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו בכוחות גדולים למקום, הגעתי לזירה תוך דקות בודדות וראיתי הרס רב, עשן, זכוכיות מנופצות והמולה גדולה. התחלתי מיד בהענקת טיפול רפואי למספר פצועים ששהו במקום. כוחות מד״א שהגיעו למקום החלו בהקמת נקודת טיפול וריכוז נפגעים, התחלנו להעניק טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב קשה ופצוע נוסף כבן 30 במצב אנוש. צוותי מד״א ממשיכים לסרוק את הזירות ולטפל בפצועים בדרגות הפציעה השונות ופינוי לבתי החולים".

חובש רפואת חירום במד״א רועי שכטר הוסיף כי "כשהגענו למקום ראינו זירת פגיעה עם נזק למבנים והרס רב, במקום הייתה המולה גדולה. יחד עם כוחות הביטחון במקום ביצענו סריקות על מנת לאתר נפגעים נוספים. הענקנו טיפול רפואי למספר רב נפגעים. אנחנו מפנים אותם לבית החולים, וממשיכים בסריקות במקום".

