החות'ים מאיימים: "איראן מנצחת, אם יהיה צריך נצטרף"

המורדים החות'ים נותרו עד כה מחוץ ללחימה באיראן וציר המיליציות השיעיות, אך מודיעים כי במידת הצורך יהיו מוכנים לפעול

בניגוד לחיזבאללה והמיליציות השיעיות בעיראק, המורדים החות'ים נותרו עד כה מחוץ למלחמה באיראן באופן מוחלט, למרות שורה של איומים על הצטרפות למערכה. כעת טוענים החות'ים כי איראן מנצחת ולכן לא היה צורך בהשתתפותם במערכה.

"עד כה איראן מתפקדת היטב ומביסה את האויב כל יום והקרב ממשיך בכיוון הזה, אם הדברים ישתנו, נוכל להצטרף" הסביר גורם בכיר בארגון הטרור בשיחה עם רויטרס.

שהוסיף: "אנחנו עומדים במוכנות צבאית מלאה, מוכנים לכל האפשרויות, אנחנו עקבים אחרי המצב, ובמידה ונידרש נפעל ברגע הנכון בתיאום עם ההנהגה (האיראנית)".