דן חלוץ חושף למה הוסתר החשד לאונס בלשכת ראש הממשלה

בראיון נרחב שישודר במוצאי שבת בכאן 11, הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ לא חוסך בביקורת וחושף מידע שמסעיר את המערכת הפוליטית. בלב הראיון עומדת טענתו של חלוץ כי הוא מכיר מזה שלוש שנים את פרטי המקרה שבו בכיר בלשכת נתניהו חשוד לכאורה בביצוע אונס.

במהלך השיחה עם קובן, תיאר חלוץ כיצד המידע הגיע אליו עוד לפני שפורסם בכלי התקשורת. "כל הסיפור שסופר בטלוויזיה, סופר גם לי", אמר חלוץ, אך סירב בתוקף לחשוף את המקור שהעביר לו את הפרטים. לדבריו, למרות שהוא מחזיק בפרטיה האישיים של האישה שנפגעה לכאורה, אין ביכולתו לפעול באופן עצמאי: "זה צריך להיבדק על ידי הרשויות".

כאשר נשאל מדוע האישה לא התלוננה עד היום, השיב חלוץ בחריפות: "אין לי השערה, אבל מרחב התמרון פה הוא לא גדול. או שקנו את שתיקתה, או שאיימו עליה". חלוץ הדגיש כי מדובר ב"בכיר מאוד מאוד" בלשכה, והבהיר כי למרות מעמדו במחאת קפלן, המאבק הפוליטי אינו קשור לניסיונות (שהוכחשו על ידו) של ראשי המחאה ליצור קשר עם האישה.

מביקורת על גנץ ועד "מכה קלה בכנף"

מעבר לפרשה הרגישה, הראיון נוגע בצמתים המרכזיים של הביטחון והפוליטיקה הישראלית. חלוץ התייחס למלחמה באיראן, ולמרות שהוא מצדיק את היציאה אליה, הוא מעריך כי היא תסתיים בסופו של דבר סביב שולחן המשא ומתן.

חלוץ גם פתח חזית מול יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, בטענה כי האחרון הפר הבטחה מפורשת כשבחר להצטרף לממשלת נתניהו. לצד זאת, הוא הפתיע כשהגדיר את בנימין נתניהו כ"פוליטיקאי הטוב בעולם", למרות התנגדותו העזה למדיניותו. בראיון האישי, חלוץ חוזר גם לביטוי שטבע במלחמת לבנון השנייה, "מכה קלה בכנף", ומדבר על הצלקות שהותירה בו המלחמה ההיא.