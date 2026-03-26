יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ליידי גאגא

מילדה מניו יורק עם פסנתר ועד אחת הכוכבות הגדולות בעולם: לרגל יום הולדתה של ליידי גאגא, חזרנו לעשרה דברים שאולי לא ידעתם על הזמרת ששינתה את הפופ - וגם לא מפסיקה להמציא את עצמה מחדש

היא התחילה כילדה קתולית מניו יורק עם שיעורי פסנתר מגיל צעיר, פרצה עם להיטי פופ ששינו את חוקי המשחק, ובהמשך הפכה גם לשחקנית, אייקון אופנה, אשת עסקים ופעילה חברתית. לרגל יום הולדתה של ליידי גאגא - עשרה דברים שאולי לא ידעתם על האישה שמאחורי אחת הדמויות הכי גדולות בפופ העולמי.

1. ליידי גאגא או סטפני ג'רמנוטה?

מאחורי השם הבימתי עומדת סטפני ג'ואן אנג'לינה ג'רמנוטה, שנולדה ב-28 במרץ 1986 בניו יורק. את השם "ליידי גאגא" אימצה בהשראת השיר "Radio Ga Ga" של קווין - בחירה שהתבררה כבלתי נשכחת, בדיוק כמוה.

2. הכל התחיל בפסנתר

הרבה לפני הבמות הענקיות והתלבושות המדוברות, גאגא הייתה ילדה של מוזיקה. היא החלה לנגן בפסנתר כבר בגיל ארבע, ובהמשך גם למדה מוזיקה בצורה מסודרת. הכישרון הזה ליווה אותה מההתחלה, הרבה לפני שהפכה לכוכבת פופ בינלאומית.

3. עזבה כדי לפרוץ

בגיל 17 היא התקבלה למסלול יוקרתי בבית הספר לאמנויות של אוניברסיטת ניו יורק, אבל לא נשארה שם הרבה זמן. די מהר היא הבינה שהמסלול האמיתי שלה נמצא בחוץ - במועדונים, בהופעות ובניסיון לפרוץ בתעשייה.

4. מאחורי הקלעים קודם

עוד לפני שהשם שלה היה בכל מקום, גאגא עבדה מאחורי הקלעים ככותבת שירים. היא כתבה לאמנים מוכרים, ורק אחר כך התחילה לבנות את הקריירה שלה כפרפורמרית בפרונט. במילים אחרות: היא לא הגיעה משום מקום - היא פשוט עבדה בדרך הקשה.

5. "The Fame" שינה לה את החיים

בשנת 2008 יצא אלבום הבכורה שלה, The Fame, עם להיטים כמו "Just Dance" ו-"Poker Face". פתאום היא הייתה בכל מקום, והפכה לאחת הפריצות הגדולות של התקופה. שנה אחר כך היא כבר הרחיבה את העולם הזה עם The Fame Monster ועם שירים כמו "Bad Romance" ו-"Telephone".

6. גם על המסך הגדול

במהלך השנים גאגא הוכיחה שהיא לא רק זמרת. היא קטפה גלובוס הזהב על המשחק שלה ב"אימה אמריקאית", ובהמשך כבשה גם את הקולנוע עם "כוכב נולד". השיר "Shallow" הפך לאחד הרגעים הגדולים בקריירה שלה - וגם הביא לה אוסקר.

7. אופנה שהיא אמירה

שמלת הבשר, הכניסה לבמה בביצה, הלוקים המוגזמים והבלתי נשכחים - גאגא לא השתמשה באופנה רק כדי למשוך תשומת לב, אלא כחלק מהיצירה עצמה. אצלה, גם הבגד הוא הצהרה, גם ההופעה היא אמנות, וגם הפרובוקציה היא כלי עבודה.

8 גם לישראל יש מקום בלב שלה

גאגא כבר הגיעה לישראל והופיעה בפארק הירקון מול עשרות אלפי מעריצים, באחד המופעים הזכורים שלה. במהלך הביקור היא גם בחרה להגיע לכותל המערבי.לאורך השנים היא המשיכה להביע חיבור ותמיכה בישראל, כולל פוסטים והצהרות ברשתות החברתיות – וגם כשכולם יצאו עלינו, היא לא היססה להביע תמיכה.





ליידי גאגא בכותל. צילום: מרים אלסטר/ FLASH90

9. הופכת כאב לעשייה

לאורך השנים גאגא דיברה לא פעם על טראומות, בריאות נפש, בדידות ופגיעה שחוותה. מתוך המקום הזה היא גם הקימה את קרן Born This Way Foundation, שפועלת למען צעירים, בריאות נפש ומאבק בבריונות. זה אחד הצדדים הפחות נוצצים שלה - אבל אולי מהחשובים שבהם.

10. אחרי שני עשורים - היא עדיין בטופ

יש כוכבות שמבליחות ונעלמות, אבל גאגא נשארה. עם אלבומים חדשים, שיתופי פעולה, הופעות ענק ותפקידים מתוקשרים, היא ממשיכה להוכיח שגם אחרי כל השיאים - היא עדיין אחת הדמויות הכי חזקות, מסקרנות ומשפיעות בתרבות הפופ.