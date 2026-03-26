מכה משמעותית: איראן נותרה ללא מפקדים בים, באוויר וביבשה

החיסול של מפקד חיל הים האיראני על ידי חיל האוויר, משלים מכה משמעותית וכואבת למערך הפיקוד האיראני, שאיבד שלושה עוגנים משמעותיים ביותר לניהול הלחימה

סיכולו של מפקד חיל הים, שמונה לתפקידו ב-2018 והיה לאדריכל הטרור הימי, אינו אירוע מבודד. הוא החוליה האחרונה בשרשרת חיסולים אסטרטגיים שגדעו את צמרת הפיקוד המבצעי של משמרות המהפכה ומצטרף ל-2 סיכולים מרכזיים נוספים: חאג'י זאדה, מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה (מונה ב-2009) שסוכל במכת הפתיחה של ״עם כלביא״, ופ׳אכפ׳ור, מפקד חיל היבשה של משמרות המהפכה (מונה ב-2009) שסוכל במכת הפתיחה של ״שאגת הארי״.

וכך יצא שמלבד מפקדי משמרות המהפכה שסוכלו, ארגון הטרור איבד גם את 3 המפקדים המרכזיים שלו בשטח: באוויר, בים וביבשה.

קריסתו של משולש הפיקוד

זירת האוויר: חאג'י זאדה, האיש שהוביל את מערך הטילים והכטב"מים מאז 2009, חוסל במכת הפתיחה של מבצע "עם כלביא".

זירת היבשה: פ׳אכפור, מפקד חיל היבשה הוותיק (בתפקיד מ-2009), סוכל עם יריית הפתיחה של מבצע "שאגת הארי".

וכעת, הצלע האחרונה של מושלש הפיקוד הבכיר של משמרות המהפכה, נפלה כעת גם היא, עם חיסולו של תנגסירי.

הדמות מאחורי הטרור הימי: מי היה עלי-רזא תנגסירי? תנגסירי נכנס לנעליו של עלי פדוי ב-2018, ומאז הפך את חיל הים של משמרות המהפכה מזרוע משנית לכוח תקיפה קטלני ובלתי צפוי. בניין כוח מואץ: תחת פיקודו, עבר החיל תהליך התעצמות מאסיבי שכלל רכש של אלפי אמצעי לחימה, תוך דגש מיוחד על טילים ארוכי טווח ומיקוש ימי מתקדם. טרור בנתיבי הסחר: לאורך שנים הוביל תנגסירי את הקו ההתקפי נגד מכליות נפט ואוניות סחר, כשהוא משלב תקיפות כטב"מים מדויקות עם הטמנת מוקשים ימיים במרחבי המפרץ. ציר הרשע הימי: תנגסירי היה ה"מוח" מאחורי שיתוף הפעולה עם המורדים החות'ים בתימן. הוא סיפק להם מודיעין ימי קריטי על תנועת אוניות צבאיות ואזרחיות במיצרי באב אל-מנדב, ובכך ערער את יציבות הסחר העולמי.

החיסול מהווה פגיעה אנושה ביכולת התיאום של איראן. במהלך המלחמה הנוכחית, היה תנגסירי אחראי לנזק רב לתשתיות אזרחיות ולמטרות אמריקאיות במרחב הים. איבוד המומחיות שלו, יחד עם הידע שנעלם עם חאג'י זאדה ופ'אכפור, משאיר את "ציר ההתנגדות" ללא הנהגה מנוסה ברגע הקריטי ביותר.

איראן אולי תמנה מחליפים, אך את הניסיון המצטבר של עשרות שנים בפיקוד על המערכים המורכבים ביותר – יהיה קשה מאוד לשחזר.