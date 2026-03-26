הרוג ופצועים קשה בתאונת דרכים בשומרון

הרוג ופצועים קשה בתאונת דרכים קשה שהתרחשה היום (חמישי) בכביש 505, חוצה שומרון לוחמי האש פעלו לחילוץ לכודים.

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "לוחמי אש ממרחב שומרון פעלו לפני קצר בזירת תאונת דרכים קשה בכביש 505 בשומרון הצוותים שהגיעו למקום דיווחו על תאונת דרכים קטלנית בין שני כלי רכב, בכלי הרכב היו ארבעה נוסעים, שניים מהם חולצו על ידי לוחמי האש".

רשף אורי אורבך מפקד האירוע: "מדובר בתאונה קשה מאוד עם שלושה מחוסרי הכרה, עם ההגעה ביצעתי הערכת מצב בזירה ולאחר מכן ביצענו את החילוץ תוך שיתוף פעולה עם צוותי הרפואה.

צוותי הרפואה קבעו את מותו של אחד הנוסעים והלכודים הנוספים פונו לקבלת טיפול רפואי."